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  • Лидеры "нормандского формата" договорились об имплементации Украиной "формулы Штайнмайера"
10 декабря 2019, вторник, 01:37 158
Политика 2019-12-10T02:15:02+02:00
Українські Новини
Лидеры "нормандского формата" договорились об имплементации Украиной "формулы Штайнмайера"

Лидеры "нормандского формата" договорились об имплементации Украиной "формулы Штайнмайера"

Надежда Комендантова
формула Штайнмайера, нормандский формат, Владимир Зеленский
Итоги нормандской встречи. Зеленский и Меркель. Скриншот трансляции
Итоги нормандской встречи. Зеленский и Меркель. Скриншот трансляции

Лидеры стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) договорились об имплементации в украинское законодательство так называемой "формулы Штайнмайера".

Об этом на пресс-конференции по результатам переговоров сообщил Президент Владимир Зеленский, передают Українськi Новини.

"Сегодня стороны выразили заинтересованность в достижении договоренностей в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особенностей местного самоуправления отдельных территорий Донецкой и Луганской областей и инкорпорирования "формулы Штайнмайера", - сказал он.

По словам Зеленского, на встрече он также настаивал на необходимости вывода всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и разоружения военных формирований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Кроме этого, Президент подчеркнул, что проведение местных выборов в ОРДЛО возможно лишь в соответствии с законодательством Украины и стандартов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на основе Копенгагенских критериев.

Согласно сообщению Офиса Президента, стороны обсудили правовые аспекты закона об особом статусе Донбасса с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Как сообщали Українські Новини, встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Однако Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.

Тем временем, Зеленский подтвердил, что обмен пленных "всех на всех" состоится до конца года.

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