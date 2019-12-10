Лидеры "нормандского формата" договорились об имплементации Украиной "формулы Штайнмайера"

Лидеры стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) договорились об имплементации в украинское законодательство так называемой "формулы Штайнмайера".

Об этом на пресс-конференции по результатам переговоров сообщил Президент Владимир Зеленский, передают Українськi Новини.

"Сегодня стороны выразили заинтересованность в достижении договоренностей в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особенностей местного самоуправления отдельных территорий Донецкой и Луганской областей и инкорпорирования "формулы Штайнмайера", - сказал он.

По словам Зеленского, на встрече он также настаивал на необходимости вывода всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и разоружения военных формирований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Кроме этого, Президент подчеркнул, что проведение местных выборов в ОРДЛО возможно лишь в соответствии с законодательством Украины и стандартов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на основе Копенгагенских критериев.

Согласно сообщению Офиса Президента, стороны обсудили правовые аспекты закона об особом статусе Донбасса с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Как сообщали Українські Новини, встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Однако Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.

Тем временем, Зеленский подтвердил, что обмен пленных "всех на всех" состоится до конца года.