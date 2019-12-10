Українська сторона СЦКК зафіксувала бойовиків на ділянці розведення

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) зафіксувала перебування бойовиків на ділянці розведення в Станиці Луганської, в той час, як лідери "нормандського формату" домовилися про імплементацію Україною "формули Штайнмаєра".

Про це йдеться повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) на сторінці у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"На ділянці розведення сил і засобів № 1 (Станиця Луганська) фіксується перебування представників збройних формувань в камуфляжі російського зразка в нарукавних пов'язках з написом "СЦКК-JCCC". Зазначена символіка у складі СЦКК не використовується", - сказано в ньому.

Наголошується, що згідно з пунктом 8 Рамкового рішення із завершення розведення сил, військовослужбовці Збройних Сил України, а також представники збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей ні за яких обставин не можуть перебувати на дільницях розведення, перебування на яких дозволено тільки офіцерам СЦКК.

"Перебування осіб, нібито представників СЦКК, на ділянці розведення порушує "мінські домовленості", які були реалізовані у Рамковому рішенні тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів", - зазначено в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Луганська обласна державна адміністрація повідомила, що міст в Станиці Луганській повністю відновлений.

Наголошується, що головною метою процесу розведення військ на Донбасі, який здійснюється на окремих ділянках лінії бойового зіткнення, є збереження життя українських військовослужбовців і запобігти загрози для мирного населення, що проживає в прифронтовій зоні.