В Станице Луганской открыли временный обходной мост

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям открыла временный обходной мост в Станице Луганской (Луганская область).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 5 октября там открыли временный обходной переход. Его планировали возвести до 11 октября, однако работы закончили раньше", - сказано в нем.

При этом старые конструкции разрушенной переправы пока демонтируют.

Отмечается, что на дороге к мосту положили покрытие и наносят разметку.

Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский заявил, что были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе. Ранее Зеленский пообещал за месяц построить мост в Станице Луганской.

Тем временем Россия не выполняла свои обязанности по демонтажу фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской. А боевики отказались гарантировать безопасность для восстановления моста в Станице Луганской