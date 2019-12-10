Доллар и евро в обменниках Киева подешевели

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с курсом валют 9 декабря на 0,73 коп. до 23,8531 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,32 коп. до 23,5472 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 1,97 коп. до 25,9772 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,67 коп. до 26,4378 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 23,5472 23,8531 25,9772 26,4378 3,36 3,84 Максимальный 23,6600 24,2500 26,1700 26,8000 3,66 5,00 Минимальный 23,0000 23,7300 25,0000 26,2700 2,30 3,67

Как сообщали Українські Новини, официальный курс гривны на 10 декабря Национальный банк повысил на 3,63 коп. до 23,6885 UAH/USD. Перед выходными НБУ укрепил гривну на 15,41 коп.

Ранее финансист назвал укрепление курса национальной валюты временным явлением и объяснил, что спровоцировало падение доллара.

Тем временем в Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте.