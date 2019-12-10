Долар і євро в обмінниках Києва подешевшали

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з курсом валют 9 грудня на 0,73 коп. до 23,8531 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,32 коп. до 23,5472 UAH/USD. Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 1,97% до 25,9772 UAH/EUR, курс продажу знизився на 2,67 коп. до 26,4378 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 23,5472 23,8531 25,9772 26,4378 3,36 3,84 Максимальний 23,6600 24,2500 26,1700 26,8000 3,66 5,00 Мінімальний 23,0000 23,7300 25,0000 26,2700 2,30 3,67

Як повідомляли Українські Новини, офіційний курс гривні на 10 грудня Національний банк підвищив на 3,63 коп. до 23,6885 UAH/USD. Перед вихідними НБУ зміцнив гривню на 15,41 коп.

Раніше фінансист назвав зміцнення курсу національної валюти тимчасовим явищем і пояснив, що спровокувало падіння долара.

Тим часом в Україні з початку року курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти.