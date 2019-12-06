НБУ укрепил гривну перед выходными еще на 15,41 коп

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 9 декабря, на 15,41 коп. до 23,7301 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 6-8 декабря, на 4,88 коп. до 23,8842 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 6 коп. в четверг укрепился на 4 коп. до 23,85 UAH/USD.