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06 декабря 2019, пятница, 12:57 752
Финансы 2019-12-06T12:58:23+02:00
Українські Новини
НБУ укрепил гривну перед выходными еще на 15,41 коп

НБУ укрепил гривну перед выходными еще на 15,41 коп

Таня Войтюк
Курс валют, Курс гривны, Доллар США, НБУ
Доллары США
Доллары США

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 9 декабря, на 15,41 коп. до 23,7301 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 6-8 декабря, на 4,88 коп. до 23,8842 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 6 коп. в четверг укрепился на 4 коп. до 23,85 UAH/USD.

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 4 декабря на 3,58 коп. до 24,0394 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,70 коп. до 23,7821 UAH/USD.

Кроме того, министр Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. По прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.

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