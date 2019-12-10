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10 декабря 2019, вторник, 05:50 43
Финансы 2019-12-10T05:50:02+02:00
Українські Новини
Гривна продолжает укрепляться: официальный курс валют

Гривна продолжает укрепляться: официальный курс валют

Ярина Вацяк
Курс НБУ, Курс гривны, Официальный курс, курс иен, Курс евро, курс швейцарских франков, курс рубля, курс доллара, Курс доллара к гривне
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Официальный курс гривны на 10 декабря Национальный банк повысил на 3,63 коп. до 23,6885 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 декабря, на 15,22 коп. до 23,7248 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3115,9838
100 долларов США 2368,8511
100 швейцарских франков 2393,9252
1000 иен 218,3523
10 российских рублей 3,7173
100 евро 2623,5026

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 14 коп. в понедельник снизился на 1 коп. до 23,72 UAH/USD. Тем временем американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны на конец 2019.

В Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. 

Тем временем финансист назвал укрепление курса национальной валюты временным явлением и объяснил, что спровоцировало падение доллара.

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по состоянию на 9:30 по сравнению с 6 декабря на 4,00 коп. до 23,8900 UAH/USD, курс покупки понизился на 10,54 коп. до 23,5389 UAH/USD.

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