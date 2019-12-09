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09 декабря 2019, понедельник, 16:16 2279
Политика 2019-12-09T16:30:02+02:00
Українські Новини
В Париже перед Елисейским дворцом разорвали российский флаг

В Париже перед Елисейским дворцом разорвали российский флаг

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Российский флаг, флаг России, Нормандская встреча

В Париже у Елисейского дворца представители "Движения ветеранов Украины" устроили акцию протеста против капитуляции перед Россией.Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

В частности, участники акции разорвали флаг России и бросили его на землю. 

Позже российский журналист Первого канала поднял флаг и забрал с собой. А французкая полиция арестовала участников акции.

Как сообщали Українські Новини, активистки Femen обнажились перед Елисейским дворцом и пытались прорваться на нормандскую встречу.

Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".

Ранее  Зеленский подтвердил проведение двусторонней встречи с Путиным в Париже, которая состоится после переговоров "четверки".

Также Зеленский допускал обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу. 

Папа Римский помолился за результаты встречи "нормандской четверки".

Больше новостей о: Российский флаг флаг России Нормандская встреча

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