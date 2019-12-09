В Париже перед Елисейским дворцом разорвали российский флаг

В Париже у Елисейского дворца представители "Движения ветеранов Украины" устроили акцию протеста против капитуляции перед Россией.Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

В частности, участники акции разорвали флаг России и бросили его на землю.

Позже российский журналист Первого канала поднял флаг и забрал с собой. А французкая полиция арестовала участников акции.

Как сообщали Українські Новини, активистки Femen обнажились перед Елисейским дворцом и пытались прорваться на нормандскую встречу.

Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".

Ранее Зеленский подтвердил проведение двусторонней встречи с Путиным в Париже, которая состоится после переговоров "четверки".

Также Зеленский допускал обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу.

Папа Римский помолился за результаты встречи "нормандской четверки".