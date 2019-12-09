Активистки Femen обнажились перед Елисейским дворцом и пытались прорваться на нормандскую встречу

Несколько активисток Femen обнажились перед Елисейским Дворцом, где вскоре должен начаться саммит в "нормандском формате". Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.

"Только что Фемен разделись и кричали Stop Putin War прямо под Елисейским Дворцом", - говорится в сообщении.

При этом прилагается соответствующее видео.

На кадрах видно, что по крайней мере две участницы движения обнажились выше пояса. Одну из них правоохранители повалили на землю. Во время задержания женщина повторяла Stop Putin War. Как сообщает "Европейская правда", активистки Femen пытались прорваться к Елисейскому дворцу. Они перепрыгнули через забор, но были задержаны жандармами. На женщинах также были нарисованы флаги Украины, Грузии и Сирии.

После инцидента пропуск к улице возле дворца ограничили только для журналистов.

Тем временем, Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".

Ранее Зеленский подтвердил проведение двусторонней встречи с Путиным в Париже, которая состоится после переговоров "четверки".

Также Зеленский допускал обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу.

Папа Римский помолился за результаты встречи "нормандской четверки".