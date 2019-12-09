У Парижі перед Єлисейським палацом розірвали російський прапор

У Парижі біля Єлисейського палацу представники "Руху ветеранів України" влаштували акцію протесту проти капітуляції перед Росією.Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews. Зокрема, учасники акції розірвали прапор Росії і кинули його на землю. Пізніше російський журналіст Першого каналу підняв прапор і забрав з собою. А французька поліція заарештувала учасників акції. Як повідомляли Українські Новини, активістки Femen оголилися перед Єлисейським палацом і намагалися прорватися на нормандську зустріч. Президент України Володимир Зеленський щастить Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями". Раніше Зеленський підтвердив проведення двосторонньої зустрічі з Путіним в Парижі, яка відбудеться після переговорів "четвірки". Зеленський допускав обговорення в "нормандському форматі" транзиту газу, але без прив'язки до Донбасу. Папа Римський помолився за результати зустрічі "нормандської четвірки".