У Парижі перед Єлисейським палацом розірвали російський прапор

У Парижі біля Єлисейського палацу представники "Руху ветеранів України" влаштували акцію протесту проти капітуляції перед Росією.Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Зокрема, учасники акції розірвали прапор Росії і кинули його на землю.

Пізніше російський журналіст Першого каналу підняв прапор і забрав з собою. А французька поліція заарештувала учасників акції.

Як повідомляли Українські Новини, активістки Femen оголилися перед Єлисейським палацом і намагалися прорватися на нормандську зустріч.

Президент України Володимир Зеленський щастить Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями".

Раніше Зеленський підтвердив проведення двосторонньої зустрічі з Путіним в Парижі, яка відбудеться після переговорів "четвірки".

Зеленський допускав обговорення в "нормандському форматі" транзиту газу, але без прив'язки до Донбасу.

Папа Римський помолився за результати зустрічі "нормандської четвірки".