Зеленский встретится с Путиным с глазу на глаз в Париже

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко могут принимать участие во встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) в качестве советников Президента Владимира Зеленского.

Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передают Українськi Новини.

Он подтвердил, что перед саммитом лидеров четырех государств Президент Украины Владимир Зеленский проведет двусторонние встречи с Президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а после - с Президентом России Владимиром Путиным.

"Президент Зеленский проведет две двусторонние встречи: сначала с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, после этого с канцлером Германии Ангелой Меркель. Тогда будет встреча в "нормандском формате" четырех лидеров. После встречи в "нормандском формате" Зеленский проведет двустороннюю встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - сообщил замруководителя Офиса.

По его словам, в делегации Зеленского в Париже много советников, которые могут привлекаться к переговорам в зависимости от обсуждаемой темы, в том числе Оржель и Витренко - к вропросам газа.

"Знаю, что есть вопросы по газу. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопроса газа. У нас достаточно большая делегация. Члены делегации могут в зависимости от вопросов, которые будут обсуждаться, меняться. То есть советники могут приходить в "нормандский формат" и помогать Президенту в разрешении вопросов", - сказал Тимошенко.

Среди прочих в делегации Зеленского в качестве советников присутствуют глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков и начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.

Тимошенко добавил, что на данный момент невозможно спрогнозировать длительность предстоящих переговоров.

Также он отметил, что для лидеров подготовлен вариант коммюнике, однако конкректные результаты будут зависеть непосредственно от переговоров.

Тем временем, Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".

Ранее Зеленский подтвердил проведение двусторонней встречи с Путиным в Париже, которая состоится после переговоров "четверки".

Также Зеленский допускал обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу.

Папа Римский помолился за результаты встречи "нормандской четверки".