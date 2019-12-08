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08 декабря 2019, воскресенье, 22:27 2408
Общество 2019-12-08T22:48:15+02:00
Українські Новини
Фото дня: на Майдане задержали мужчину, бросившего яйца в Порошенко

Фото дня: на Майдане задержали мужчину, бросившего яйца в Порошенко

Ярина Вацяк
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Задержание провокатора на Майдане. Фото: Цензор.нет
Задержание провокатора на Майдане. Фото: Цензор.нет

В Киеве на Майдане Незалежности в ходе проведения вече "Красные линии" для Зеленского" накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" (лидеров Украины, России, Франции и Германии)  участники вече задержали мужчину с красно-черным флагом на плечах, а после его задержала полиция.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

Провокация произошла в конце мероприятия. После того, как хор исполнил гимн, стоявший на сцене пятый президент Петр Порошенко крикнул в микрофон "Слава Украине!". В этот момент стоявший неподалеку от сцены мужчина с красно-черным флагом на плечах бросил в политика несколько яиц.

Провокатора тут же задержали и попытались избить участники вече. Подоспевшая на место происшествия полиция увела мужчину.

Задержание провокатора на Майдане. Фото: Цензор.нет Задержание провокатора на Майдане. Фото: Цензор.нет

Как сообщали Українські Новини, 8 декабря в ходе вече на Майдане в бывшего Президента Украины Петра Порошенко метнули яйцо.

Около 15 тысяч человек провели вече "Красные линии" для Зеленского" на Майдане Незалежности в Киеве, которое проходило одновременно со львовским митингом против капитуляции накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" (лидеров Украина, России, Франции и Германии).

Тем временем в Киеве на Банковой установили палатки и принесли бочки.

 

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