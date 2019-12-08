Фото дня: на Майдане задержали мужчину, бросившего яйца в Порошенко

В Киеве на Майдане Незалежности в ходе проведения вече "Красные линии" для Зеленского" накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" (лидеров Украины, России, Франции и Германии) участники вече задержали мужчину с красно-черным флагом на плечах, а после его задержала полиция. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ". Провокация произошла в конце мероприятия. После того, как хор исполнил гимн, стоявший на сцене пятый президент Петр Порошенко крикнул в микрофон "Слава Украине!". В этот момент стоявший неподалеку от сцены мужчина с красно-черным флагом на плечах бросил в политика несколько яиц. Провокатора тут же задержали и попытались избить участники вече. Подоспевшая на место происшествия полиция увела мужчину. Задержание провокатора на Майдане. Фото: Цензор.нет Как сообщали Українські Новини, 8 декабря в ходе вече на Майдане в бывшего Президента Украины Петра Порошенко метнули яйцо. Около 15 тысяч человек провели вече "Красные линии" для Зеленского" на Майдане Незалежности в Киеве, которое проходило одновременно со львовским митингом против капитуляции накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" (лидеров Украина, России, Франции и Германии). Тем временем в Киеве на Банковой установили палатки и принесли бочки.