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08 грудня 2019, неділя, 22:27 92
Суспільство 2019-12-09T00:30:01+02:00
Українські Новини
Фото дня: на Майдані затримали чоловіка, який кинув яйця в Порошенка

Фото дня: на Майдані затримали чоловіка, який кинув яйця в Порошенка

Ярина Вацяк
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Затримання провокатора на Майдані. Фото: Цензор.немає
Затримання провокатора на Майдані. Фото: Цензор.немає

У Києві на Майдані Незалежності під час проведення віче "Червоні лінії" для Зеленського" напередодні зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (лідерів України, Росії, Франції і Німеччини) учасники віче затримали чоловіка з червоно-чорним прапором на плечах, а після його затримала поліція.

Про це повідомляє "Цензор.нет".

Провокація сталася наприкінці заходу. Після того, як хор виконав гімн, який стояв на сцені п'ятий президент Петро Порошенко крикнув у мікрофон "Слава Україні!". У цей момент чоловік з червоно-чорним прапором на плечах кинув, стояв неподалік від сцени, у політика кілька яєць.

Провокатора тут же затримали і спробували побити учасники віче. Підоспіла на місце події поліція відбила чоловіка.

Затримання провокатора на Майдані. Фото: Цензор.ні Затримання провокатора на Майдані. Фото: Цензор.нет

Як повідомляли Українські Новини, 8 грудня під час віче на Майдані у колишнього Президента України Петра Порошенка метнули яйце.

Близько 15 тисяч людей провели віче "Червоні лінії" для Зеленського" на Майдані Незалежності в Києві, яке проходило одночасно з львівським мітингом проти капітуляції напередодні зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (лідерів України, Росії, Франції і Німеччини).

Тим часом у Києві на Банковій встановили намети і принесли бочки.

 

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