Во Львове проходит вече "Красные линии" для Зеленского"

Несколько сотен людей собрались на вече "Красные линии" для Зеленского" накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" (лидеров Украина, России, Франции и Германии) на пр. Свободы во Львове. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин.

Организаторы акции собрали вече, чтобы "напомнить власти о "красных линиях".

Протестующие выкрикивают лозунг: "Нет капитуляции!".

Также они держат плакаты «Ни шага назад», «Россия – агрессор», «Путин – преступник» и другие.

Выступающие на митинге активисты заявляют, что Украина не должна идти на политические компромиссы в виде прекращения международных судебных процессов против России, федерализации, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации, а также в виде уступок относительно Крыма.

Также участники митинга обвиняют Президента Владимира Зеленского в том, что он не объяснил свою позицию перед поездкой на переговоры.

Митинг начался в 14:00, конфликтов не возникает.

Как сообщали Українські Новини, около 15 тысяч человек собрались на вече "Красные линии" для Зеленского" накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" (лидеров Украина, России, Франции и Германии) на Майдане Незалежности в Киеве.

Встреча лидеров "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже (Франция).