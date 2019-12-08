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08 декабря 2019, воскресенье, 15:07 151
Президент 2019-12-08T15:10:26+02:00
Українські Новини
Во Львове проходит вече "Красные линии" для Зеленского"

Во Львове проходит вече "Красные линии" для Зеленского"

Василь Трухан
Владимир Зеленский

Несколько сотен людей собрались на вече "Красные линии" для Зеленского" накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" (лидеров Украина, России, Франции и Германии) на пр. Свободы во Львове. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин.

Организаторы акции собрали вече, чтобы "напомнить власти о "красных линиях".

Протестующие выкрикивают лозунг: "Нет капитуляции!".

Также они держат плакаты «Ни шага назад», «Россия – агрессор», «Путин – преступник» и другие.

Выступающие на митинге активисты заявляют, что Украина не должна идти на политические компромиссы в виде прекращения международных судебных процессов против России, федерализации, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации, а также в виде уступок относительно Крыма.

Также участники митинга обвиняют Президента Владимира Зеленского в том, что он не объяснил свою позицию перед поездкой на переговоры.

Митинг начался в 14:00, конфликтов не возникает.

Как сообщали Українські Новини, около 15 тысяч человек собрались на вече "Красные линии" для Зеленского" накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" (лидеров Украина, России, Франции и Германии) на Майдане Незалежности в Киеве.

Встреча лидеров "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже (Франция).

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