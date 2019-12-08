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08 декабря 2019, воскресенье, 20:01 74
Президент 2019-12-08T20:45:01+02:00
Українські Новини
Порошенко на его же Майдане забросали яйцами: видео с места событий

Порошенко на его же Майдане забросали яйцами: видео с места событий

Таня Войтюк
Майдан, Нормандская встреча, вече на Майдане, Петр Порошенко

Во время организованого вече на Майдане "Красные линии" для Зеленского" 8 декабря в бывшего Президента Украины Петра Порошенко метнули яйцо, передает "Страна".

Видео инцидента можно увидеть в онлайн-трансляции митинга на странице главы "Европейской солидарности" в Facebook.

В ролике на 1:40 видно, как после исполнения гимна Украины Порошенко, стоявший среди людей на сцене, отделился от них и подошел к микрофону. Когда он крикнул "Слава Украине!", в него полетело несколько яиц. Мужчине с крымско-татарским флагом в руках слева от экс-президента даже удалось поймать одно из них.

Яйцеметателя задержали участники вече. Полиция увела его в сторону. На шее мужчины был повязан красно-черный флаг.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский накануне "нормандской встречи" провел заседание СНБО в закрытом режиме.

Ранее Зеленский подтвердил, что в рамках "нормандской встречи" в Париже состоятся его двусторонние переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, глава МИД Украины назвал единственную цель поездки Зеленского на встречу "нормандской четверки".

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