Порошенко на его же Майдане забросали яйцами: видео с места событий

Во время организованого вече на Майдане "Красные линии" для Зеленского" 8 декабря в бывшего Президента Украины Петра Порошенко метнули яйцо, передает "Страна".

Видео инцидента можно увидеть в онлайн-трансляции митинга на странице главы "Европейской солидарности" в Facebook.

В ролике на 1:40 видно, как после исполнения гимна Украины Порошенко, стоявший среди людей на сцене, отделился от них и подошел к микрофону. Когда он крикнул "Слава Украине!", в него полетело несколько яиц. Мужчине с крымско-татарским флагом в руках слева от экс-президента даже удалось поймать одно из них.

Яйцеметателя задержали участники вече. Полиция увела его в сторону. На шее мужчины был повязан красно-черный флаг.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский накануне "нормандской встречи" провел заседание СНБО в закрытом режиме.

Ранее Зеленский подтвердил, что в рамках "нормандской встречи" в Париже состоятся его двусторонние переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, глава МИД Украины назвал единственную цель поездки Зеленского на встречу "нормандской четверки".