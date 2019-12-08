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08 декабря 2019, воскресенье, 22:08 2610
Силовые структуры 2019-12-08T23:15:01+02:00
Українські Новини
В Киеве митинг продолжается: в полиции отчитались о нарушениях

В Киеве митинг продолжается: в полиции отчитались о нарушениях

Ярина Вацяк
Митинг, вече на Майдане, Полиция, Майдан

Национальная полиция не зафиксировала грубых нарушений общественного порядка в ходе проведения вече "Красные линии" для Зеленского" накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" (лидеров Украины, России, Франции и Германии) на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

"Во время мероприятий на Майдане Незалежности грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано: на одного человека составили админпротокол за мелкое хулиганство", - говорится в нем.

Отмечается, что в вече приняли участие около 8 тыс. человек.

При этом к охране правопорядка были привлечены около 1,5 тыс. правоохранителей – сотрудники полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) и Национальная гвардия.

Во избежание конфликтных ситуаций также были привлечены сотрудники полиции диалога.

Согласно сообщению, на данный момент возле Офиса Президента на улице Банковой массовые мероприятия, в которых принимают участие около 2 тыс. человек, продолжаются.

Правоохранители продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок до завершения запланированных акций.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве на Банковой установили палатки и принесли бочки.

Тем временем Папа Римский помолился за результаты встречи "нормандской четверки".

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