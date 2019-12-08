В Киеве митинг продолжается: в полиции отчитались о нарушениях

Национальная полиция не зафиксировала грубых нарушений общественного порядка в ходе проведения вече "Красные линии" для Зеленского" накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" (лидеров Украины, России, Франции и Германии) на Майдане Незалежности в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини. "Во время мероприятий на Майдане Незалежности грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано: на одного человека составили админпротокол за мелкое хулиганство", - говорится в нем. Отмечается, что в вече приняли участие около 8 тыс. человек. При этом к охране правопорядка были привлечены около 1,5 тыс. правоохранителей – сотрудники полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) и Национальная гвардия. Во избежание конфликтных ситуаций также были привлечены сотрудники полиции диалога. Согласно сообщению, на данный момент возле Офиса Президента на улице Банковой массовые мероприятия, в которых принимают участие около 2 тыс. человек, продолжаются. Правоохранители продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок до завершения запланированных акций. Как сообщали Українськi Новини, в Киеве на Банковой установили палатки и принесли бочки. Тем временем Папа Римский помолился за результаты встречи "нормандской четверки".