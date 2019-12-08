В Киеве на Банковой установили палатки и принесли бочки

В Киеве после митинга на Майдане Независимости, на улице Банковой возле Офиса президента, где проходит митинг "Варта на Банковой", также собрались люди, активисты намерены оставаться всю ночь и уже установили несколько палаток.

Об этом сообщает "Украинская правда".

За полчаса до начала акции активисты хотели поставить сцену напротив здания ОПУ, но им помешали правоохранители. Также правоохранители не пустили фуру с табличкой "Телевидение Украины", внутри которой находится каркас для шатра.

Позже активистам удалось установить несколько шатров и палаток. Также принесли бочки и генераторы. Полиция не вмешивается.

Отмечается, что на Банковой около 2 тысяч человек, но люди постоянно прибывают.

Акция приурочена к саммиту Нормандской четверки в понедельник, где предположительно президент Владимир Зеленский встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Организаторы и активисты хотят предупредить украинские власти о недопустимости капитулянтских решений в рамках Нормандского саммита.

Акция протеста на Банковой. Фото: УП

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Как сообщали Українські Новини, во Львове сегодня также проходило вече "Красные линии" для Зеленского".

Ранее Зеленский подтвердил, что в рамках "нормандской встречи" в Париже состоятся его двусторонние переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Также стал известен график проведения саммита "нормандской встречи" 9 декабря в Париже