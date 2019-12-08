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08 декабря 2019, воскресенье, 15:50 400
Общество 2019-12-08T15:59:04+02:00
Українські Новини
В Киеве завершилось вече "Красные линии" для Зеленского": подробности митинга на Майдане

В Киеве завершилось вече "Красные линии" для Зеленского": подробности митинга на Майдане

Таня Войтюк
Владимир Зеленский, вече на Майдане, Нормандская встреча, Акции протеста, Майдан
Вече
Вече "Красные линии" для Зеленского" на Майдане

Около 15 тысяч человек закончили вече "Красные линии" для Зеленского" на Майдане Незалежности в Киеве, которое проходило одновременно со львовским митингом против капитуляции накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" (лидеров Украина, России, Франции и Германии).

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин.

На вече присутствовал бывший председатель Верховной Рады, депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий, он выступил в поддержку антироссийских протестов в Беларуси.

Кроме того, на вече присутствовал экс-Президент Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что и Президент Франции Эммануэль Макрон, и Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживают украинскую сторону в переговорах.

Вече окончилось около 15:15, для его организации была перекрыта для автомобилей часть Крещатика. Организаторы акции собрали вече, чтобы "напомнить власти о "красных линиях".

Они отмечают, что Украина не должна идти на политические компромиссы в виде прекращения международных судебных процессов против России, федерализации, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации, а также в виде уступок относительно Крыма.

Акцию провели оппозиционные к действующей власти партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Во вторник лидеры партий "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" подписали заявление с призывом выйти на Майдан, чтобы "напомнить о "красных линиях".

Как сообщали Українські Новини, встреча лидеров "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже (Франция). 

Напомним, Мендель назвала "первые три шага" Зеленского, которые планируют решить на встрече в Париже.

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