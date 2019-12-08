В Киеве завершилось вече "Красные линии" для Зеленского": подробности митинга на Майдане

Около 15 тысяч человек закончили вече "Красные линии" для Зеленского" на Майдане Незалежности в Киеве, которое проходило одновременно со львовским митингом против капитуляции накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" (лидеров Украина, России, Франции и Германии). Об этом сообщает корреспондент Українських Новин. На вече присутствовал бывший председатель Верховной Рады, депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий, он выступил в поддержку антироссийских протестов в Беларуси. Кроме того, на вече присутствовал экс-Президент Петр Порошенко. Порошенко отметил, что и Президент Франции Эммануэль Макрон, и Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживают украинскую сторону в переговорах. Вече окончилось около 15:15, для его организации была перекрыта для автомобилей часть Крещатика. Организаторы акции собрали вече, чтобы "напомнить власти о "красных линиях". Они отмечают, что Украина не должна идти на политические компромиссы в виде прекращения международных судебных процессов против России, федерализации, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации, а также в виде уступок относительно Крыма. Акцию провели оппозиционные к действующей власти партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Во вторник лидеры партий "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" подписали заявление с призывом выйти на Майдан, чтобы "напомнить о "красных линиях". Как сообщали Українські Новини, встреча лидеров "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже (Франция). Напомним, Мендель назвала "первые три шага" Зеленского, которые планируют решить на встрече в Париже.