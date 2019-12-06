Израиль направил Раде ноту протеста

Израиль после закрытия дипломатической миссии в Украине из-за нарушения договоренностей обратился к Верховной Раде с просьбой исключить из списка памятных дат и юбилеев в 2020 году те, которые связаны с рядом членов националистических организаций времен Второй мировой войны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Израиля, передают Українськi Новини.

"Посольство Государства Израиль в Украине, в связи с принятием постановления о праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году, направило ноту Верховной Раде Украины, в котором выразило протест против включения в список чествования пособников нацистов. Посольство Государства Израиль в Украине требует пересмотреть включение противоречивых личностей в список людей, которые будут официально почтены в Украине. Мы считаем, что чествование тех, кто сотрудничал с нацистским режимом, является пренебрежением к памяти 6 млн евреев, уничтоженных нацистским режимом", - сказано в нем.

Израиль перечислил 10 лиц, против чествования памяти которых протестует.

"Мы решительно протестуем против включения в список многочисленных пособников нацистов, среди которых, например, Владимир Михайлович Кубийович (120 годовщина со дня рождения), известный пособник нацистов, который представлен исключительно как историк и картограф", - говорится в ноте посольства.

Также в списке посольства перечислены лица, связанные с УПА (Василий Левкович, Василий Сидор, Василий Галаса, Ярослав Старух, Кирилл Осьмак) и с ОУН-м Андрей Мельник и Улас Самчук, однако имена многих из них указаны с ошибками.

В списке Израиля присутствуют Александр Вышинский и Максим Железный.

Скорее всего, речь идет об Александре Вышнивском – полковнике армии УНР, который во время Второй мировой войны жил в Германии, и Максиме Железняке – руководителе Колиивщины.

В отношении последнего в ноте посольства не объясняется каким образом умерший в XVIII веке человек сотрудничал с нацистами.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Израиль шокировало решение Львова объявить 2019 годом Бандеры.

В августе премьер Израиля Нетаньяху впервые за 20 лет посетил Украину. На время визита премьера Израиля Украина сняла ему самый дорогой номер в самом дорогом отеле.

Тогда Зеленский пообещал пенсии израильтянам в ходе общения с Нетаньяху в Киеве. Также Зеленский договорился с Нетаньяху решить проблему c отказами украинцам во въезде в Израиль. Кроме того, Украина и Израиль договорились изучать языки: иврит в украинских школах и ВУЗах и украинский – в израильских.