Премьеру Израиля на время визита Украина сняла самый дорогой номер в самом дорогом отеле

Государственное управление делами (ГУД) во время первого за 20 лет в должности премьер-министра Израиля визита Беньямина Нетаньяху в Украину сняло для него гостиничный номер в 5-звездочном отеле InterContinental в Киеве, стоимостью более 100 тыс. гривен в сутки.

Об этом свидетельствует акт о предоставлении ООО "Отель менеджмент" гостиничных услуг ГУД при визите Нетаньяху, передают Українські Новини.

"Отель менеджмент" - это одна из самых дорогих в Киеве гостиниц класса люкс InterContinental.

ГУД заплатило 101,6 тыс. гривен за бронь в ней с 18 на 19 августа президентского номера.

Президентские апартаменты в InterContinental - это просторная спальня, кухня и столовая, отдельная комната для охраны (общей площадью 275 кв.м) с видом из окон на историческую часть Киева, персональным лифтом и круглосуточными услугами дворецкого.

В открытом доступе информация о стоимости этого эксклюзивного номера не содержится.

Кроме того, в связи с официальным визитом Нетаньяху с 18 по 20 августа ГУД снимало в этом отеле 5 номеров де-люкс общей стоимостью 58,9 тыс. гривен за две ночи.

Таким образом, один номер для членов делегации премьера Израиля обошелся Госуправлению делами в 5 тыс. гривен в сутки.

В то же время, согласно информации на сайте гостиницы, обычная цена такого номера составляет 9 тыс. гривен.

Напомним, что в мае 2018 года Президенту Словении Боруту Пахору в Украине сняли авторский люкс за 11,6 тыс. гривен в сутки в 5-звездочном отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv, а в ноябре 2017 года членам делегации Президента Мальты на государственный визит Украина сняла номера категории "стандарт" за 8,1 тыс. гривен в сутки в гостиннице Fairmont.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский пообещал пенсии израильтянам в ходе общения с Нетаньяху в Киеве.

Также Зеленский договорился с Нетаньяху решить проблему c отказами украинцам во въезде в Израиль.

Кроме того, Украина и Израиль договорились изучать языки: иврит в украинских школах и ВУЗах и украинский – в израильских.