подписаться на рассылку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
  • Новости
  • Политика
  • Премьеру Израиля на время визита Украина сняла самый дорогой номер в самом дорогом отеле
26 октября 2019, суббота, 14:42 272 Документ
Политика 2019-10-26T14:42:01+03:00
Українські Новини
Премьеру Израиля на время визита Украина сняла самый дорогой номер в самом дорогом отеле

Премьеру Израиля на время визита Украина сняла самый дорогой номер в самом дорогом отеле

Отель, Гостиница, Израиль, Госуправление делами при Президенте, ГУД, Нетаньяху, Госуправление делами, Беньямин Нетаньяху, официальный визит, Премьер-министр Израиля, Украина-Израиль, Государственное управление делами
Беньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Беньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Государственное управление делами (ГУД) во время первого за 20 лет в должности премьер-министра Израиля визита Беньямина Нетаньяху в Украину сняло для него гостиничный номер в 5-звездочном отеле InterContinental в Киеве, стоимостью более 100 тыс. гривен в сутки.

Об этом свидетельствует акт о предоставлении ООО "Отель менеджмент" гостиничных услуг ГУД при визите Нетаньяху, передают Українські Новини.

"Отель менеджмент" - это одна из самых дорогих в Киеве гостиниц класса люкс InterContinental.

ГУД заплатило 101,6 тыс. гривен за бронь в ней с 18 на 19 августа президентского номера.

Президентские апартаменты в InterContinental - это просторная спальня, кухня и столовая, отдельная комната для охраны (общей площадью 275 кв.м) с видом из окон на историческую часть Киева, персональным лифтом и круглосуточными услугами дворецкого.

В открытом доступе информация о стоимости этого эксклюзивного номера не содержится.

Кроме того, в связи с официальным визитом Нетаньяху с 18 по 20 августа ГУД снимало в этом отеле 5 номеров де-люкс общей стоимостью 58,9 тыс. гривен за две ночи.

Таким образом, один номер для членов делегации премьера Израиля обошелся Госуправлению делами в 5 тыс. гривен в сутки.

В то же время, согласно информации на сайте гостиницы, обычная цена такого номера составляет 9 тыс. гривен.

Напомним, что в мае 2018 года Президенту Словении Боруту Пахору в Украине сняли авторский люкс за 11,6 тыс. гривен в сутки в 5-звездочном отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv, а в ноябре 2017 года членам делегации Президента Мальты на государственный визит Украина сняла номера категории "стандарт" за 8,1 тыс. гривен в сутки в гостиннице Fairmont.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский пообещал пенсии израильтянам в ходе общения с Нетаньяху в Киеве.

Также Зеленский договорился с Нетаньяху решить проблему c отказами украинцам во въезде в Израиль.

Кроме того, Украина и Израиль договорились изучать языки: иврит в украинских школах и ВУЗах и украинский – в израильских.

Больше новостей о: Отель Гостиница Израиль Госуправление делами при Президенте ГУД Нетаньяху Госуправление делами Беньямин Нетаньяху официальный визит Премьер-министр Израиля Украина-Израиль Государственное управление делами

Архив
Новости
Андрей Шевченко вошел в Президиум федерации гольфа 15:32
Зеленский приехал на Донбасс, нахамил добровольцам и заявил, что "он не лох" 15:06
Премьеру Израиля на время визита Украина сняла самый дорогой номер в самом дорогом отеле 14:42 Документ
В Днепропетровской области из цистерны вытек азот 14:14
Последние теплые деньки: завтра в Украине местами потеплеет до +21, но туман не отступит 13:55
больше новостей
Гривна резко обвалилась на выходные: официальный курс валют до понедельника 05:55
Правила получения субсидий изменили: кто лишится помощи 07:00
"Грузинские снайперы" Евромайдана дали показания в Генпрокуратуре Беларуси 19:30
В Украине зафиксировали первый случай полиомиелита: симптомы, мифы и как не заболеть 00:17
Как получить субсидию через интернет и не стоять в очередях 08:02
больше новостей
"Грузинские снайперы" Евромайдана дали показания в Генпрокуратуре Беларуси 19:30
Зеленский подписал закон о лишении депутатов выплат за прогулы 21:20
Счастье. Фото: Сергей Сивохо/Facebook
В Счастье откроют дополнительный пункт перехода, - Сивохо 21:50
"Слуги народа" получили зарплаты "в конвертах" из "общака", - СМИ 08:20
Депутаты Европарламента выступили за независимость украинской судебной системы 15:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok