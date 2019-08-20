Зеленский пообещал пенсии израильтянам, хотя жители ОРДЛО и Крыма их не получают

Президент Владимир Зеленский пообещал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху ратифицировать соглашение о выплате пенсий

Об этом Нетаньяху написал на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Я признателен ему (Зеленскому, - ред.) за решение продвигать в парламенте ратификацию договора о выплате пенсий израильтянам, выходцам из Украины", - написал премьер Израиля.

Данное соглашение было подписано еще в 2008 году.

Отметим, что Украина не платит пенсии жителям аннексированного Крыма и оккупированных Луганской и Донецкой областей, которые проживают на этих неподконтрольных территориях.

Как сообщали Українські Новини, почти 70% украинских пенсионеров живут на пенсию ниже средней.

Тем временем численность пенсионеров в Украине сокращается, в Луганской и Донецкой областях - растет. Также меньше всего выросла пенсия у жителей Закарпатья.