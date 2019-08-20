Зеленский пообещал пенсии израильтянам, хотя жители ОРДЛО и Крыма их не получают

Президент Владимир Зеленский пообещал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху ратифицировать соглашение о выплате пенсий бывшим украинским пенсионерам, инвалидам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которые репатриировались в Израиль после 24 августа 1991 года.\r\nОб этом Нетаньяху написал на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Я признателен ему (Зеленскому, - ред.) за решение продвигать в парламенте ратификацию договора о выплате пенсий израильтянам, выходцам из Украины", - написал премьер Израиля.\r\nДанное соглашение было подписано еще в 2008 году.\r\nОтметим, что Украина не платит пенсии жителям аннексированного Крыма и оккупированных Луганской и Донецкой областей, которые проживают на этих неподконтрольных территориях.\r\nКак сообщали Українські Новини, почти 70% украинских пенсионеров живут на пенсию ниже средней.\r\nТем временем численность пенсионеров в Украине сокращается, в Луганской и Донецкой областях - растет. Также меньше всего выросла пенсия у жителей Закарпатья.