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20 августа 2019, вторник, 18:10 99
Внешняя политика 2019-08-20T18:30:21+03:00
Українські Новини
Зеленский пообещал пенсии израильтянам, хотя жители ОРДЛО и Крыма их не получают

Зеленский пообещал пенсии израильтянам, хотя жители ОРДЛО и Крыма их не получают

Беньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский. Фото: Benjamin Netanyahu/Facebook
Беньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский. Фото: Benjamin Netanyahu/Facebook

Президент Владимир Зеленский пообещал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху ратифицировать соглашение о выплате пенсий бывшим украинским пенсионерам, инвалидам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которые репатриировались в Израиль после 24 августа 1991 года.

Об этом Нетаньяху написал на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Я признателен ему (Зеленскому, - ред.) за решение продвигать в парламенте ратификацию договора о выплате пенсий израильтянам, выходцам из Украины", - написал премьер Израиля.

Данное соглашение было подписано еще в 2008 году.

Отметим, что Украина не платит пенсии жителям аннексированного Крыма и оккупированных Луганской и Донецкой областей, которые проживают на этих неподконтрольных территориях.

Как сообщали Українські Новини, почти 70% украинских пенсионеров живут на пенсию ниже средней.

Тем временем численность пенсионеров в Украине сокращается, в Луганской и Донецкой областях - растет. Также меньше всего выросла пенсия у жителей Закарпатья.

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