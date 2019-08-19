Зеленский заявил, что договорился с Нетаньяху решить проблему отказов украинцам во въезде в Израиль

Президент Владимир Зеленский во время совместного с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявления для СМИ после переговоров в Киеве сообщил, что они договорились окончательно решить проблему с отказами украинцам во въезде в Израиль, передают Українськi Новини.\r\n"Последнее время наши страны активно сотрудничают и в миграционной сфере. Речь идет о многочисленных отказах украинцам во въезде в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему", - сказал Президент.\r\nЗеленский подчеркнул, что граждане обеих стран должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Украина и Израиль договорились начать работу над расширением зоны свободной торговли на услуги.\r\nТакже Украина и Израиль договорились способствовать изучению иврита в украинских образовательных учреждениях и украинского языка - в израильских.\r\nТем временем жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль.