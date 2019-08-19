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19 августа 2019, понедельник, 15:00 196
Внешняя политика 2019-08-19T15:51:29+03:00
Українські Новини
Зеленский заявил, что договорился с Нетаньяху решить проблему отказов украинцам во въезде в Израиль

Зеленский заявил, что договорился с Нетаньяху решить проблему отказов украинцам во въезде в Израиль

Зеленский и Нетаньяху. Фото: АП
Зеленский и Нетаньяху. Фото: АП

Президент Владимир Зеленский во время совместного с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявления для СМИ после переговоров в Киеве сообщил, что они договорились окончательно решить проблему с отказами украинцам во въезде в Израиль, передают Українськi Новини.

"Последнее время наши страны активно сотрудничают и в миграционной сфере. Речь идет о многочисленных отказах украинцам во въезде в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему", - сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что граждане обеих стран должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима.

Как сообщали Українськi Новини, Украина и Израиль договорились начать работу над расширением зоны свободной торговли на услуги.

Также Украина и Израиль договорились способствовать изучению иврита в украинских образовательных учреждениях и украинского языка - в израильских.

Тем временем жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль.

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