Зеленский заявил, что договорился с Нетаньяху решить проблему отказов украинцам во въезде в Израиль

Президент Владимир Зеленский во время совместного с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявления для СМИ после переговоров в Киеве сообщил, что они договорились окончательно решить проблему с отказами украинцам во въезде в Израиль, передают Українськi Новини.

"Последнее время наши страны активно сотрудничают и в миграционной сфере. Речь идет о многочисленных отказах украинцам во въезде в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему", - сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что граждане обеих стран должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима.

Как сообщали Українськi Новини, Украина и Израиль договорились начать работу над расширением зоны свободной торговли на услуги.

Также Украина и Израиль договорились способствовать изучению иврита в украинских образовательных учреждениях и украинского языка - в израильских.

Тем временем жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль.