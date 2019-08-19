Украина и Израиль договорились изучать языки: иврит – в украинских школах и ВУЗах и украинский язык – в израильских

Украина и Израиль договорились изучать языки: иврит – в украинских школах и ВУЗах и украинский язык – в израил

Украина и Израиль договорились способствовать изучению иврита в украинских образовательных учреждениях и украинского языка - в израильских.

Соответствующее соглашение подписали посол Израиля в Украине Йоэль Лион и посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко, передают Українські Новини.

Также они подписали программу сотрудничества в сфере образования, культуры, молодежи и спорта между Кабинетом Министров и правительством Израиля на 2019-2022 годы.

Временно исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева подписала с израильским послом меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия и Министерством сельского хозяйства и развития сельских территорий Израиля о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, а государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Алексей Перевезенцев - меморандум о взаимопонимании между Минэкономики и израильским Министерством юстиции.

Как сообщали Українські Новини, а тем временем жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль.

Напомним, что это первый визит Биньямина Нетанияху в Киев за последние 20 лет. Начался он в 10:30 - с официальной встречи с украинским президентом в Мариинском дворце.