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19 августа 2019, понедельник, 13:56 1027
Внешняя политика 2019-08-19T13:57:02+03:00
Українські Новини
Украина и Израиль договорились изучать языки: иврит – в украинских школах и ВУЗах и украинский язык – в израил

Украина и Израиль договорились изучать языки: иврит – в украинских школах и ВУЗах и украинский язык – в израильских

Украина и Израиль договорились изучать языки друг друга. Фото: Comments.ua
Украина и Израиль договорились изучать языки друг друга. Фото: Comments.ua

Украина и Израиль договорились способствовать изучению иврита в украинских образовательных учреждениях и украинского языка - в израильских.

Соответствующее соглашение подписали посол Израиля в Украине Йоэль Лион и посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко, передают Українські Новини.

Также они подписали программу сотрудничества в сфере образования, культуры, молодежи и спорта между Кабинетом Министров и правительством Израиля на 2019-2022 годы.

Временно исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева подписала с израильским послом меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия и Министерством сельского хозяйства и развития сельских территорий Израиля о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, а государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Алексей Перевезенцев - меморандум о взаимопонимании между Минэкономики и израильским Министерством юстиции.

Как сообщали Українські Новини, а тем временем жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль.

Напомним, что это первый визит Биньямина Нетанияху в Киев за последние 20 лет. Начался он в 10:30 -  с официальной встречи с украинским президентом в Мариинском дворце.

Больше новостей о: Украина Израиль Биньямин Нетаньяху Иностранные языки изучение в школах

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