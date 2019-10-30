подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.35 27.95
˟
30 октября 2019, среда, 09:52 1347
Внешняя политика 2019-10-30T11:34:18+02:00
Українські Новини
Израиль закрыл дипломатическую миссию в Украине из-за нарушения договоренностей

Израиль закрыл дипломатическую миссию в Украине из-за нарушения договоренностей

Украина, Израиль, Дипломатическая миссия
Израиль-Украина Фото: sem40.co.il
Израиль-Украина Фото: sem40.co.il

Израиль закрыл дипломатическую миссию в Украине из-за решения израильского Министерства финансов. Об этом сообщается на странице миссии Израиля в Украине в Facebook в среду, 30 октября.

В связи с решением Министерства финансов Израиля о нарушении договоренностей, согласованных и подписанных 21 июля 2019 года, дипломатическая миссия в Украине прекращает свою работу.

"Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру, которая меняет протокол, который был в течение нескольких десятилетий мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию", - говорится в заявлении.

Дипломатические представительства не будут предоставлять консульские услуги, а также ни один гражданин не будет иметь права въехать на территорию посольства или консульства.

"К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам другого выбора, как принять вышеуказанных мероприятий, поскольку жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб. Мы надеемся, что этот кризис будет решен как можно быстрее", - добавили в представительстве.Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Израиля Нетаньяху хочет быть посредником в переговорах Путина и Зеленского.


Ранее премьер Израиля Нетаньяху впервые за 20 лет посетил Украину для встречи с Зеленским.

Больше новостей о: Украина Израиль Дипломатическая миссия

Архив
Новости
"Роттердам+" позволил снять проблему дефицита угля в Украине, - Котко 11:39
Одесская компания "Гефест" выступила партнером международного инвестфорума 11:30 Пресс-релиз
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час 11:30
Вячеслав Чечило: Если Порошенко в ближайшее время не сядет, то садить будет он 11:23 Мнение
Генпрокуратура закрыла дело советника Авакова Коржа о вымогательстве $30 тыс. взятки 11:19
больше новостей
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Расходы на отопление можно сократить вдвое: как сэкономить на коммуналке 09:07
Витренко угрожает закачать водород в украинский газопровод, если русские откажутся от транзита 22:58
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Драка. Скриншот: YouTube/13 Канал
Из Ватутина в Бандеру: в киевском суде подрались из-за переименования улиц 23:33
больше новостей
Бойко с ветеранами возложил цветы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов 14:31
В Золотом началось разведение войск 12:13
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok