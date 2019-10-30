Израиль закрыл дипломатическую миссию в Украине из-за нарушения договоренностей

Израиль закрыл дипломатическую миссию в Украине из-за решения израильского Министерства финансов. Об этом сообщается на странице миссии Израиля в Украине в Facebook в среду, 30 октября.

В связи с решением Министерства финансов Израиля о нарушении договоренностей, согласованных и подписанных 21 июля 2019 года, дипломатическая миссия в Украине прекращает свою работу.

"Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру, которая меняет протокол, который был в течение нескольких десятилетий мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию", - говорится в заявлении.

Дипломатические представительства не будут предоставлять консульские услуги, а также ни один гражданин не будет иметь права въехать на территорию посольства или консульства.

"К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам другого выбора, как принять вышеуказанных мероприятий, поскольку жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб. Мы надеемся, что этот кризис будет решен как можно быстрее", - добавили в представительстве.Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Израиля Нетаньяху хочет быть посредником в переговорах Путина и Зеленского.



Ранее премьер Израиля Нетаньяху впервые за 20 лет посетил Украину для встречи с Зеленским.