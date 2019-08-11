Премьер-министр Израиля впервые за 20 лет посетит Украину для встречи с Зеленский

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который хочет быть посредником в переговорах Путина и Зеленского, посетит Украину 18-19 августа для встречи с Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает израильское издание JewishPress, передают Українські Новини.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху собирается покинуть Израиль с двухдневным визитом в Украину на следующей неделе. Поездка, запланированная на 18-19 августа, станет первым визитом Нетаньяху в Киев (Киев) за последние 20 лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, Нетаньяху также станет первым мировым лидером, который встретится с новым Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил Владимира Зеленского осуществить визит.

Ранее Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли. От имени Украины соглашение подписал первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, от имени Израиля - министр экономики Эли Коэн.