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06 декабря 2019, пятница, 11:33 1742
Политика 2019-12-06T12:45:02+02:00
Українські Новини
"Доверие": в Раде появилась новая депутатская группа

"Доверие": в Раде появилась новая депутатская группа

Надежда Комендантова
Народные депутаты, Верховная Рада, Рада 9 созыва, Депутатская группа
Верховная Рада Скриншот телеканала
Верховная Рада Скриншот телеканала "Рада"

17 депутатов Верховной Рады, которая на сегодняшний день проработала 100 дней, сформировали депутатскую группу "Доверие".

Об этом объявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українські Новини.

"Сообщаю о сформировании и регистрации в Верховной Раде Украины депутатской группы "Доверие", в состав которой вошли 17 народных депутатов", - сказал он.

Председателем группы избран внефракционный депутат парламента Олег Кулинич, заместителем председателя - внефракционный депутат Валерий Лунченко.

Как сообщали Українські Новини, Рада в пятницу рассмотрит вопрос разрешения подавать документы при приеме на работу в электронном виде.

14 ноября Верховная Рада приняла проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" во втором чтении и в целом. На расходы Рады в следующем году заложили два миллиарда гривен.

13 ноября, Верховная Рада поддержала отмену моратория на продажу сельхозземель с октября 2020 и ограничение их покупки иностранцами до 2024 в первом чтении.

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