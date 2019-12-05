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05 декабря 2019, четверг, 16:15 236 Инфографика
Финансы 2019-12-05T16:30:02+02:00
Українські Новини
Гривна установила очередной рекорд: курс НБУ до понедельника

Гривна установила очередной рекорд: курс НБУ до понедельника

Обмен валют, Курс валют, Курс гривны, курс доллара, Курс НБУ

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6-8 декабря, на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 декабря, на 0,89 коп. до 23,9303 UAH/USD.

Таким образом гривна, согласно динамике изменений курса валют НБУ, гривна установила очередной рекорд 2019 года.

Последний раз курс гривны опускался ниже, до уровня 23,5027, 11 января 2016 года.

Динамика изменения курса валют за 2016-2019. Инфографика: НБУДинамика изменения курса валют за 2016-2019. Инфографика: НБУ

Как сооющали Українські Новини, после того, как доллар и евро в киевских обменниках подскочили, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 декабря, на 0,89 коп. до 23,9303 UAH/USD. 

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 1 коп. в среду укрепился на 6 коп. до 23,89 UAH/USD.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 декабря, на 1,82 коп. до 23,9392 UAH/USD.

В то же время население продолжает скупать дешевую валюту. В ноябре население купило валюты на 58,4 млн долларов больше, чем продало.

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