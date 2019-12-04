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04 декабря 2019, среда, 18:41 99
Силовые структуры 2019-12-04T18:43:04+02:00
Українські Новини
САП просит суд арестовать кума Трубы и назначить залог 3,6 млн гривен

САП просит суд арестовать кума Трубы и назначить залог 3,6 млн гривен

САП, Труба Роман, Арест, Залог, Игорь Щербина
САП. Фото: abomus.com.ua
САП. Фото: abomus.com.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит суд взять под стражу бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербину и в качестве альтернативы установить залог в размере 3,6 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в САП.

"Щербине просим содержание под стражей с альтернативой залога 3,6 млн гривен", - сказали в ведомстве.

Ходатайство внесено в Высший антикоррупционный суд.

Как сообщали Українськi Новини, кум Трубы Щербина попался на взятке в 150 тыс. долларов за закрытие дела ГБР. 

НАБУ сообщило Щербине о подозрении в вымогательстве 150 тыс. долларов взятки за закрытие дела ГБР.

Также НАБУ проверяет возможную причастность Трубы к вымогательству взятки его кумом. При этом Труба опровергает свою причастность к вымогательству $150 тыс. взятки.

Кроме того, Портнов заявил, что пойманный на взятке экс-начальник следствия ГПУ Щербина - это правая рука прокурора Горбатюка

Тем временем, Рада перезагрузила Госбюро расследований, Зеленский должен назначить и.о. директора. 

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