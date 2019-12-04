САП просит суд арестовать кума Трубы и назначить залог 3,6 млн гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит суд взять под стражу бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербину и в качестве альтернативы установить залог в размере 3,6 млн гривен.Об этом Українським Новинам сообщил источник в САП."Щербине просим содержание под стражей с альтернативой залога 3,6 млн гривен", - сказали в ведомстве.Ходатайство внесено в Высший антикоррупционный суд.Как сообщали Українськi Новини, кум Трубы Щербина попался на взятке в 150 тыс. долларов за закрытие дела ГБР. НАБУ сообщило Щербине о подозрении в вымогательстве 150 тыс. долларов взятки за закрытие дела ГБР.Также НАБУ проверяет возможную причастность Трубы к вымогательству взятки его кумом. При этом Труба опровергает свою причастность к вымогательству $150 тыс. взятки.Кроме того, Портнов заявил, что пойманный на взятке экс-начальник следствия ГПУ Щербина - это правая рука прокурора Горбатюка. Тем временем, Рада перезагрузила Госбюро расследований, Зеленский должен назначить и.о. директора.