Кабмин продлил действие пошлин на ввоз товаров из России до 2021, - депутат Гончаренко

Кабинет Министров продлил действие ввозных пошлин, которые применяются к товарам из России, на 1 год до 31 декабря 2020 года.

Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини.

Он подчеркнул, что данное решение принято в ответ на аналогичные действия России.

Отметим, что свободная торговля с Россией была приостановлена со 2 января 2016 года на 1 год в качестве ответа на приостановление Россией в декабре 2015 года действия договора о зоне свободной торговли в отношении Украины.

После этого в декабре 2016 действие соответствующего постановления №1146 от 30 декабря 2015 года было продлено до 31 декабря 2017 года, а потом продлевалось ежегодно на год.

Предусматривается, что к товарам из России применяются льготные ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом Украины, при этом преференциальный режим в отношении упомянутой страны (свободной торговли) отменен.

Как сообщали Українськi Новини, Украина продлила до конца 2020 года запрет на ввоз значительного перечня российских товаров, который впервые был введен в конце 2015 года в ответ на ограничительные меры со стороны России.



Тем временем Украина может ввести санкции против 131 юрлица за пропаганду в Крыму и поставку военной продукции для России. Также Кабмин ввел санкции против России за незаконные раскопки в Крыму.

Также Герус рассказал, какая пошлина действует на импортируемую из РФ электроэнергию.

Кроме того, Кабмин расширил спецпошлины на импорт сжиженного газа из России.