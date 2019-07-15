Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России

Украина продлила до конца 2020 года запрет на ввоз значительного перечня российских товаров, который впервые был введен в конце 2015 года в ответ на ограничительные меры со стороны России.

Соответствующее постановление № 605 от 5 июля обнародовано на сайте Кабинета министров в понедельник, 15 июля.

Ранее президент РФ Владимир Путин указом 24 июня этого года продлил с 1 января до конца 2020 года продовольственное эмбарго и ограничения на транзит украинских товаров.

Как сообщали Українськi Новини, эмбарго на поставку российских товаров в Украину продлено до 2020.

Ранее Кабмин запретил ввоз шифера из России.

Также в Украину запретили ввоз еще 9 российских книг из-за географической "ошибки".

При этом Госкомтелерадио запретило ввоз российского пособия по английскому языку из-за прославления Сталина.

Тем временем Россия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины.