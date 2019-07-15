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15 июля 2019, понедельник, 22:15 9
Экономика 2019-07-15T22:15:18+03:00
Українські Новини
Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России

Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России

Украина продлила до конца 2020 года запрет на ввоз значительного перечня российских товаров, который впервые был введен в конце 2015 года в ответ на ограничительные меры со стороны России.

Соответствующее постановление № 605 от 5 июля обнародовано на сайте Кабинета министров в понедельник, 15 июля.

Ранее президент РФ Владимир Путин указом 24 июня этого года продлил с 1 января до конца 2020 года продовольственное эмбарго и ограничения на транзит украинских товаров.

Как сообщали Українськi Новини, эмбарго на поставку российских товаров в Украину продлено до 2020.

Ранее Кабмин запретил ввоз шифера из России.

Также в Украину запретили ввоз еще 9 российских книг из-за географической "ошибки".

При этом Госкомтелерадио запретило ввоз российского пособия по английскому языку из-за прославления Сталина.

Тем временем Россия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины.

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