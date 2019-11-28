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  • Украина может ввести санкции против 131 юрлица за пропаганду в Крыму и поставку военной продукции для России
28 ноября 2019, четверг, 15:47 693
Кабмин 2019-11-28T15:47:00+02:00
Українські Новини
Украина может ввести санкции против 131 юрлица за пропаганду в Крыму и поставку военной продукции для России

Украина может ввести санкции против 131 юрлица за пропаганду в Крыму и поставку военной продукции для России

Санкции против России, Санкции, раскопки в Крыму, Оккупация Крыма
Санкции. Фото: expres.ua
Санкции. Фото: expres.ua

Кабинет Министров предлагает Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против 131 юридического лица, причастных к разрушению объектов культурного наследия в Крыму, осуществляющих там теле- и радиовещание, а также поставляющих материалы для оборонно-промышленного комплекса России.

Об этом говорится в сообщении Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передают Українські Новини.

В частности, предлагается ввести санкции против 39 юрлиц, зарегистрированных на территории России, и 22 юрлиц, зарегистрированных в Крыму, за проведение незаконных поисковых работ на объектах археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия.

Также предусмотрены санкции к 19 юрлицам, зарегистрированным на территории России, и 15 юрлицам, зарегистрированным в Крыму, за незаконное вещание на захваченных радиочастотах на временно оккупированной территории Крыма.

Кроме того, предлагается применить санкции к 33 юрлицам, зарегистрированным на территории России, и 3 юрлицам, зарегистрированным в Крыму, привлеченным к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса России.

В сообщении отмечается, что введение санкций к юрлицам сделает невозможным ведение ими экономической деятельности на территории Украины и позволит партнерам инициировать введение санкций в отношении них в странах Европейского Союза и Соединенных Штатах Америки.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел санкции против России за незаконные раскопки в Крыму.

Ранее Арахамия заявлял, что если Украина выйдет из "минских соглашений", с России снимут санкции.

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