Герус рассказал, какая пошлина действует на импортируемую из РФ электроэнергию

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявляет, что на электрическую энергию, импортируемую из России, действует пошлина в размере 2%.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Импорт из РФ облагается пошлиной 2%", - написал он.

По словам Геруса, общий импорт электроэнергии в Украину составляет 750 МВт (Словакия, Венгрия, Россия, Беларусь) из которых 170 МВт поставляется из России.

Как сообщали Українські Новини, Герус рассказал, что российской электроэнергии в Украине только 1%.

Ранее экс-глава НКРЭКУ заявил, что импорт электроэнергии из России возвращает Украину в зависимость от Кремля.

Тем временем ООО "Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины", входящая в группу "Нефтегаз", начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке.

Ранее Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России.