Герус рассказал, какая пошлина действует на импортируемую из РФ электроэнергию

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявляет, что на электрическую энергию, импортируемую из России, действует пошлина в размере 2%. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини. "Импорт из РФ облагается пошлиной 2%", - написал он. По словам Геруса, общий импорт электроэнергии в Украину составляет 750 МВт (Словакия, Венгрия, Россия, Беларусь) из которых 170 МВт поставляется из России. Как сообщали Українські Новини, Герус рассказал, что российской электроэнергии в Украине только 1%. Ранее экс-глава НКРЭКУ заявил, что импорт электроэнергии из России возвращает Украину в зависимость от Кремля. Тем временем ООО "Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины", входящая в группу "Нефтегаз", начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке. Ранее Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России.