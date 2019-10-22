подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.45 28.05
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Герус рассказал, какая пошлина действует на импортируемую из РФ электроэнергию
22 октября 2019, вторник, 19:05 39
Экономика 2019-10-22T19:06:38+03:00
Українські Новини
Герус рассказал, какая пошлина действует на импортируемую из РФ электроэнергию

Герус рассказал, какая пошлина действует на импортируемую из РФ электроэнергию

Электроэнергия, Импорт, импорт электроэнергии, Андрей Герус
Электроэнергия. Фото: 24tv.ua
Электроэнергия. Фото: 24tv.ua

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявляет, что на электрическую энергию, импортируемую из России, действует пошлина в размере 2%.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Импорт из РФ облагается пошлиной 2%", - написал он.

По словам Геруса, общий импорт электроэнергии в Украину составляет 750 МВт (Словакия, Венгрия, Россия, Беларусь) из которых 170 МВт поставляется из России.

Как сообщали Українські Новини, Герус рассказал, что российской электроэнергии в Украине только 1%.

Ранее экс-глава НКРЭКУ заявил, что импорт электроэнергии из России возвращает Украину в зависимость от Кремля.

Тем временем ООО "Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины", входящая в группу "Нефтегаз", начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке.

Ранее Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России.

Больше новостей о: Электроэнергия Импорт импорт электроэнергии Андрей Герус

Архив
Новости
В Черниговской области отдел образования купил через Prozorro полкилограмма лука 19:18
Герус рассказал, какая пошлина действует на импортируемую из РФ электроэнергию 19:05
ГБР начало расследовать злоупотребления таможенников при закупке сканеров для ГФС, - Варченко 19:00
Ава Карабатич.Фото:instagram/ava_karabatic_official
Легализую проституцию и марихуанну: экс-модель Playboy баллотируется в президенты Хорватии 18:43
"Нефтегаз" хочет потратить на "независимые антикоррупционные расследования" 65 млн гривен 18:37
больше новостей
НБУ резко обвалил гривну в начале недели: курс валют на 21 октября 06:00
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
Курс рубля упал в киевских обменниках 12:20
В Киеве таксист на тротуаре сбил маленькую дочку олимпийского чемпиона 13:29
больше новостей
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Премьер Венгрии настраивал Трампа против Украины, - СМИ 11:31
Хмельницкая АЭС. Фото: klyuch.com.ua
Авария на Хмельницкой АЭС: следствие подозревает диверсию 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok