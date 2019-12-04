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04 грудня 2019, середа, 12:30 14
Кабмін 2019-12-04T14:04:09+02:00
Українські Новини
Кабмін продовжив дію мит на ввезення товарів з Росії до 2021, - депутат Гончаренко

Кабмін продовжив дію мит на ввезення товарів з Росії до 2021, - депутат Гончаренко

російські товари, Мито, Кабмін, Санкції проти Росії
Кабмін
Кабмін

Кабінет Міністрів продовжив дію ввізного мита, які застосовуються до товарів з Росії, на 1 рік до 31 грудня 2020 року.

Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

Він підкреслив, що дане рішення ухвалене у відповідь на аналогічні дії Росії.

Зазначимо, що вільна торгівля з Росією була припинена з 2 січня 2016 року на 1 рік в якості відповіді на призупинення Росією в грудні 2015 року дії договору про зону вільної торгівлі щодо України.

Після цього, у грудні 2016 дію відповідної постанови №1146 від 30 грудня 2015 року було продовжено до 31 грудня 2017 року, а потім продовжувалося щорічно на рік. Передбачається, що до товарів з Росії застосовуються пільгові ставки ввізного мита, встановлені митним тарифом України, при цьому преференційний режим щодо згаданої країни (вільної торгівлі) скасовано.

Як повідомляли Українські Новини, Україна продовжила до кінця 2020 року заборону на ввезення значного переліку російських товарів який вперше був введений в кінці 2015 року у відповідь на обмежувальні заходи з боку Росії.

Тим часом Україна може ввести санкції проти 131 юридичні особи за пропаганду в Криму і поставку військової продукції для Росії. Також Кабмін ввів санкції проти Росії за незаконні розкопки в Криму.

Також Герус розповів, яке мито діє на імпортовану з РФ електроенергію.

Крім того, Кабмін розширив спецмита на імпорт зрідженого газу з Росії.

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