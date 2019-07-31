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31 июля 2019, среда, 13:54 42
Кабмин 2019-07-31T14:00:39+03:00
Українські Новини
Кабмин расширил спецпошлины на импорт сжиженного газа из России

Кабмин расширил спецпошлины на импорт сжиженного газа из России

Сжиженный газ.
Сжиженный газ.

Кабинет Министров расширил специальные пошлины на импорт сжиженного газа трубопроводным транспортом из России.

Данное постановление Кабмина от 24 июля 2019 года №678 "О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабмина от 17 июля 2019 года №624" было опубликовано на сайте правительства, передают Українські Новини.

Согласно тексту постановления, Кабмин расширил список сжиженных газов, на которые возлагаются спецпошлины с 1 августа в размере 1,75% и с 1 октября - 3%.

Теперь пошлины действуют на сжиженный газ, который используется как топливо; для других целей; на пропан, чистота которого больше 90%, но не больше 99%; другие пропаны; бутан для специфических процессов переработки; бутаны, чистота которых больше 90%, но не менее 95%; другие бутаны.

Кроме того спецпошлина была расширена на импорт бутана и изобутана.

При этом ранее спецпошлина была возложена только на сжиженный газ, поставляемый трубопроводным транспортом из России, который используется как топливо.

"В случае невозможности достоверно установить страну происхождения товаров, в отношении которых применяется спецпошлина в соответствии с настоящим пунктом, такие товары выпускаются в свободное обращение на таможенной территории Украины при условии уплаты спецпошлины по определенным этим пунктом ставкам", - говорится в тексте постановления.

Как сообщали Українські Новини, "Консалтинговая группа "А-95" заявляет, что цена на дизельное топливо с 1 августа поднимется на 700-750 гривен/тонна в связи с введением Кабмином специальных пошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа трубопроводным транспортом из России.

Кабинет Министров ввел специальную пошлину на импорт из России дизельного топлива трубопроводным транспортом и сжиженного газа 1,75-4% поэтапно с августа и октября.

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