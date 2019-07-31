Кабмин расширил спецпошлины на импорт сжиженного газа из России

Кабинет Министров расширил специальные пошлины на импорт сжиженного газа трубопроводным транспортом из России.

Данное постановление Кабмина от 24 июля 2019 года №678 "О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабмина от 17 июля 2019 года №624" было опубликовано на сайте правительства, передают Українські Новини.

Согласно тексту постановления, Кабмин расширил список сжиженных газов, на которые возлагаются спецпошлины с 1 августа в размере 1,75% и с 1 октября - 3%.

Теперь пошлины действуют на сжиженный газ, который используется как топливо; для других целей; на пропан, чистота которого больше 90%, но не больше 99%; другие пропаны; бутан для специфических процессов переработки; бутаны, чистота которых больше 90%, но не менее 95%; другие бутаны.

Кроме того спецпошлина была расширена на импорт бутана и изобутана.

При этом ранее спецпошлина была возложена только на сжиженный газ, поставляемый трубопроводным транспортом из России, который используется как топливо.

"В случае невозможности достоверно установить страну происхождения товаров, в отношении которых применяется спецпошлина в соответствии с настоящим пунктом, такие товары выпускаются в свободное обращение на таможенной территории Украины при условии уплаты спецпошлины по определенным этим пунктом ставкам", - говорится в тексте постановления.

Как сообщали Українські Новини, "Консалтинговая группа "А-95" заявляет, что цена на дизельное топливо с 1 августа поднимется на 700-750 гривен/тонна в связи с введением Кабмином специальных пошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа трубопроводным транспортом из России.

Кабинет Министров ввел специальную пошлину на импорт из России дизельного топлива трубопроводным транспортом и сжиженного газа 1,75-4% поэтапно с августа и октября.