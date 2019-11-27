Кабмин ввел санкции против России за незаконные раскопки в Крыму

Правительство на заседании в среду, 27 ноября, приняло решение о введении санкций против лиц, которые разрушают объекты культурного наследия в Крыму, осуществляют там теле и радиовещание, а также поставляют материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ. Об этом сообщает пресс-службу Кабмина.

Отмечается, что санкции вводятся в отношении юрлиц, привлеченных к проведению незаконных поисковых работ на объектах археологического наследия, уничтожению, разрушению или повреждению объектов культурного наследия на полуострове.

"Правительство Украины считает, что такие действия со стороны указанных юридических лиц способствуют легитимации незаконной оккупации и попытки аннексии Автономной Республики Крым и Севастополя Российской Федерацией, создает реальные и потенциальные угрозы национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Введение санкций сделает невозможным ведение экономической деятельности этим юрлицам на территории Украины. Кроме этого санкции могут поддержать в Европейском союзе и США.

Тем временем россияне нашли античное поселение, когда строили железную дорогу к Крымскому мосту.

За раскопки в Крыму России "светят" новые санкции.