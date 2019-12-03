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03.12.19 11:00 Круглый стол: "Продолжат ли предприниматели уклоняться от уплаты налогов?

03 декабря 2019, вторник, 10:57 213
Президент 2019-12-03T11:03:33+02:00
Українські Новини
В НАБУ отказались от подарка Зеленского

В НАБУ отказались от подарка Зеленского

Видеообращение, Вадим Альперин, Подарок, Владимир Зеленский, НАБУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) отказались от его подарка после задержания бизнесмена Вадима Альперина.

Об этом Зеленский рассказал в видеообращении, которое он традиционно записал в спортзале.

"Было большое задержание на таможне. Было очень много обысков, сначала 30, потом 20, а потом были задержания. Задержали, наконец, одного из контрабандистов, господина Альперина. И я обратился к Украине, кто отдаст господина Альперина, тот получит подарок. Это правда. Правда, его схватили, скажем так, НАБУшники. Молодцы ребята, я вас поздравляю. Я им предложил подарок, они сказали, что нет, это будет ощущение, что мы, президент и Офис, влияет на НАБУшникив. Так что подарок мой не взяли, но я им благодарен. Это они сделали подарок всей стране и арестовали этого человека", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, 26 ноября Зеленский пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет поймать одного из "крестных отцов" контрабанды в Украине Вадима Альперина. 

После чего адвокат Альперина Андрей Федур сообщил, что его клиент не скрывается и впервые слышит, что его разыскивают правоохранители. А НАБУ сообщило о подозрении бизнесмену Вадиму Альперину.

3 декабря  Альперин, которого ранее Высший антикоррупционный суд взял под стражу и назначил залог 70 млн гривен, вышел из следственного изолятора.

Больше новостей о: Видеообращение Вадим Альперин Подарок Владимир Зеленский НАБУ

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