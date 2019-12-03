У НАБУ відмовилися від подарунка Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) відмовилися від його подарунка після затримання бізнесмена Вадима Альперіна.

Про це Зеленський розповів у відеозверненні, яке він традиційно записав у спортзалі.

"Було велике затримання на митниці. Було дуже багато обшуків, спочатку 30, потім 20, а потім були затримання. Затримали, нарешті, одного із контрабандистів, пана Альперіна. І я звернувся до Україні, хто віддасть пана Альперіна, той отримає подарунок. Це правда. Правда, його схопили, скажімо так, НАБУшники. Молодці хлопці, я вас вітаю. Я їм запропонував подарунок, вони сказали, що ні, це буде відчуття, що ми, президент і Офіс, впливає на НАБУшникив. Так що мій подарунок не взяли, але я їм вдячний. Це вони зробили подарунок всій країні і заарештували цієї людини", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 26 листопада Зеленський пообіцяв "цінний подарунок" тому, хто допоможе впіймати одного з "хрещених батьків" контрабанди в Україні Вадима Альперіна.

Після чого адвокат Альперіна Андрій Федур повідомив, що його клієнт не ховається і вперше чує, що його розшукують правоохоронці. А НАБУ повідомило про підозру бізнесменові Вадиму Альперіну.

3 грудня Альперін, якого раніше Вищий антикорупційний суд взяв під варту і призначив заставу 70 млн гривень, вийшов зі слідчого ізолятора.