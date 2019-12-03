підписатися на розсилку
23.8 24.1
26.1 26.65
˟
03 грудня 2019, вівторок, 10:57 156
Президент 2019-12-03T22:32:55+02:00
Українські Новини
У НАБУ відмовилися від подарунка Зеленського

У НАБУ відмовилися від подарунка Зеленського

затримання, Митниця, Вадим Альперін, Подарунок, Володимир Зеленський, НАБУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) відмовилися від його подарунка після затримання бізнесмена Вадима Альперіна.

Про це Зеленський розповів у відеозверненні, яке він традиційно записав у спортзалі.

"Було велике затримання на митниці. Було дуже багато обшуків, спочатку 30, потім 20, а потім були затримання. Затримали, нарешті, одного із контрабандистів, пана Альперіна. І я звернувся до Україні, хто віддасть пана Альперіна, той отримає подарунок. Це правда. Правда, його схопили, скажімо так, НАБУшники. Молодці хлопці, я вас вітаю. Я їм запропонував подарунок, вони сказали, що ні, це буде відчуття, що ми, президент і Офіс, впливає на НАБУшникив. Так що мій подарунок не взяли, але я їм вдячний. Це вони зробили подарунок всій країні і заарештували цієї людини", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 26 листопада Зеленський пообіцяв "цінний подарунок" тому, хто допоможе впіймати одного з "хрещених батьків" контрабанди в Україні Вадима Альперіна.

Після чого адвокат Альперіна Андрій Федур повідомив, що його клієнт не ховається і вперше чує, що його розшукують правоохоронці. А НАБУ повідомило про підозру бізнесменові Вадиму Альперіну.

3 грудня Альперін, якого раніше Вищий антикорупційний суд взяв під варту і призначив заставу 70 млн гривень, вийшов зі слідчого ізолятора.

Більше новин про: затримання Митниця Вадим Альперін Подарунок Володимир Зеленський НАБУ

Архів
Новини
Рада закликала Зеленського подати заявку на отримання плану дій щодо членства в НАТО 22:11
В Офісі Президента затвердили 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу 21:55
Платформа Бойка вимагає знизити тарифи 21:51
Це дуже маленька сума, - Марина Порошенко про 700 млн гривень з держбюджету для свого фонду 21:45
Рада присудила 31 премію по 20 тис. гривень педагогам 21:05
більше новин
Вбивство 3-річної дитини в Києві: поліція повідомила 2 затриманим про підозру 10:27
Зеленський запропонував строк за статус "злодія в законі" 11:27
НБУ продовжує підвищувати гривню: офіційний курс валют на 3 грудня 06:00
Суд залишив у силі домашній арешт Кондзелі 21:54
Сніг і ожеледь: поліція попередила водіїв про небезпеку і порадила перечекати негоду 23:38
більше новин
Україна не проти прийняти до складу "пару російських областей" в якості історичної справедливості, - Кулеба 09:01 Карта
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління 23:28
Газ для населення з травня 2020 буде за ринковою ціною, - Оржель 12:55
Росія прагне підсадити Україну на енергетичну голку через імпорт російської електроенергії, – Олещук 13:09
Кум Труби Щербина попався на хабарі в 150 тис. доларів за закриття справи ДБР 11:53
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok