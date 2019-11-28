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28 ноября 2019, четверг, 13:19 546
Силовые структуры 2019-11-28T13:20:38+02:00
Українські Новини
НАБУ сообщило о подозрении бизнесмену Альперину

НАБУ сообщило о подозрении бизнесмену Альперину

НАБУ, мера пресечения, подозрение, Вадим Альперин
Вадим Альперин. Фото: Facebook/Владимир Зеленский
Вадим Альперин. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении бизнесмену Вадиму Альперину.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации; уклонение от уплаты налогов; злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании Альперину меры пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, Альперин отказался от дачи показаний НАБУ.

НАБУ задержало бизнесмена Альперина после того, как он сам пришел в прокуратуру.

Кроме того, адвокат Альперина Андрей Федур сообщил, что его клиент не скрывается и впервые слышит, что его разыскивают правоохранители.

26 ноября, Президент Владимир Зеленский пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет поймать одного из "крестных отцов" контрабанды в Украине Вадима Альперина. Президент попросил всех подключиться и помочь в поисках Альперина, а также пообещал вознаграждение. По словам Зеленского, Альперин якобы сбежал во время спецоперации по выявлению коррупционеров на таможне.

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