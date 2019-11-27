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27 ноября 2019, среда, 08:47 3887
Силовые структуры 2019-11-27T09:00:08+02:00
Українські Новини
Зеленский разыскивает "крестного отца контрабанды", но тот впервые об этом слышит

Зеленский разыскивает "крестного отца контрабанды", но тот впервые об этом слышит

Андрей Федур, Контрабанда, Владимир Зеленский, Вадим Альперин
Вадим Альперин. Фото: Facebook/Владимир Зеленский
Вадим Альперин. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Во вторник вечером Владимир Зеленский сообщил, что от правоохранителей убежал "один из крестных отцов контрабанды в Украине" Вадим Альперин. Однако адвокат Альперина заявил, что его клиент не скрывается и впервые об этом слышит. Об этом он написал в Facebook.

Впоследствии адвокат Альперина Андрей Федур сообщил, что его клиент отнюдь не скрывается и впервые слышит, что его разыскивают правоохранители.

По словам Зеленского, Альперин якобы сбежал во время спецоперации по выявлению коррупционеров на таможне.

"Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - написал президент в Facebook.

Поэтому Зеленский призвал людей помочь найти "беглеца".


"С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом", - добавил он.

Впоследствии адвокат Андрей Федур написал в ответ, что его клиент прочитал о том, что его ищут, в новостях.

По его словам, в среду идет с Альпериным к прокурору САП.

"Разыскивать Вадима Альперина нет никакой необходимости. Мы сами придем к прокурору. И ценного подарка от президента никому не достанется", - добавил он.



Напомним, ранее в СМИ сообщали, что бизнес-группа Вадима Альперина договаривается о проектах против одесской таможни

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