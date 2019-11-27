Зеленский разыскивает "крестного отца контрабанды", но тот впервые об этом слышит

Во вторник вечером Владимир Зеленский сообщил, что от правоохранителей убежал "один из крестных отцов контрабанды в Украине" Вадим Альперин. Однако адвокат Альперина заявил, что его клиент не скрывается и впервые об этом слышит. Об этом он написал в Facebook.

Впоследствии адвокат Альперина Андрей Федур сообщил, что его клиент отнюдь не скрывается и впервые слышит, что его разыскивают правоохранители.

По словам Зеленского, Альперин якобы сбежал во время спецоперации по выявлению коррупционеров на таможне.

"Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - написал президент в Facebook.

Поэтому Зеленский призвал людей помочь найти "беглеца".



"С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом", - добавил он.

Впоследствии адвокат Андрей Федур написал в ответ, что его клиент прочитал о том, что его ищут, в новостях.

По его словам, в среду идет с Альпериным к прокурору САП.

"Разыскивать Вадима Альперина нет никакой необходимости. Мы сами придем к прокурору. И ценного подарка от президента никому не достанется", - добавил он.







Напомним, ранее в СМИ сообщали, что бизнес-группа Вадима Альперина договаривается о проектах против одесской таможни.