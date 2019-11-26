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26 ноября 2019, вторник, 19:36 189
Президент 2019-11-26T21:15:02+02:00
Українські Новини
Зеленский обещает ценный подарок тому, кто поможет найти сбежавшего от НАБУ контрабандиста Альперина

Зеленский обещает ценный подарок тому, кто поможет найти сбежавшего от НАБУ контрабандиста Альперина

Владимир Зеленский, Контрабанда, Вадим Альперин
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет поймать одного из "крестных отцов" контрабанды в Украине Вадима Альперина. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

Так, Зеленский сообщил, что в ходе спецоперации по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей сбежал Вадим Альперин.

"Бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину. Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - написал Зеленский.

Президент попросил всех подключиться и помочь в поисках Альперина, а также пообещал вознаграждение.

"С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом. Звоните на горячую линию НАБУ - 0800213200", - отметил глава государства.

Также Зеленский опубликовал фото Альперина.

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию НАБУ.

Ранее экс-руководителя госпредприятия подозревают в контрабанде в Россию деталей для военных кораблей.

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