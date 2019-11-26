Зеленский обещает ценный подарок тому, кто поможет найти сбежавшего от НАБУ контрабандиста Альперина

Президент Владимир Зеленский пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет поймать одного из "крестных отцов" контрабанды в Украине Вадима Альперина. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook. Так, Зеленский сообщил, что в ходе спецоперации по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей сбежал Вадим Альперин. "Бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину. Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - написал Зеленский. Президент попросил всех подключиться и помочь в поисках Альперина, а также пообещал вознаграждение. "С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом. Звоните на горячую линию НАБУ - 0800213200", - отметил глава государства. Также Зеленский опубликовал фото Альперина. Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию НАБУ. Ранее экс-руководителя госпредприятия подозревают в контрабанде в Россию деталей для военных кораблей.