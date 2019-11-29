Суд арестовал Альперина и назначил залог 70 млн гривен

Высший антикоррупционный суд взял под стражу бизнесмена Вадима Альперина и назначил залог 70 млн гривен. Такое решение суд принял в пятницу, передают Українськi Новини.Суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры. САП просила арестовать Альперина и назначить 288 млн гривен залога. Защита Альперина намерена обжаловать решение. Как сообщали Українськi Новини, сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении бизнесмену Вадиму Альперину. Ранее, 26 ноября, Президент Владимир Зеленский пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет поймать одного из "крестных отцов" контрабанды в Украине Вадима Альперина. Президент попросил всех подключиться и помочь в поисках Альперина, а также пообещал вознаграждение. По словам Зеленского, Альперин якобы сбежал во время спецоперации по выявлению коррупционеров на таможне. А адвокат Альперина Андрей Федур сообщил, что его клиент не скрывается и впервые слышит, что его разыскивают правоохранители. Также НАБУ задержало бизнесмена Альперина после того, как он сам пришел в прокуратуру.