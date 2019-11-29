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29 ноября 2019, пятница, 22:38 89
Судебная власть 2019-11-29T22:42:08+02:00
Українські Новини
Суд арестовал Альперина и назначил залог 70 млн гривен

Суд арестовал Альперина и назначил залог 70 млн гривен

Высший антикоррупционный суд, Стража, Арест, Залог, Вадим Альперин
Вадим Альперин. Фото: Facebook/Владимир Зеленский
Вадим Альперин. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Высший антикоррупционный суд взял под стражу бизнесмена Вадима Альперина и назначил залог 70 млн гривен.

Такое решение суд принял в пятницу, передают Українськi Новини.

Суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

САП просила арестовать Альперина и назначить 288 млн гривен залога.
Защита Альперина намерена обжаловать решение.

Как сообщали Українськi Новини, сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении бизнесмену Вадиму Альперину.

Ранее, 26 ноября, Президент Владимир Зеленский пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет поймать одного из "крестных отцов" контрабанды в Украине Вадима Альперина. Президент попросил всех подключиться и помочь в поисках Альперина, а также пообещал вознаграждение. По словам Зеленского, Альперин якобы сбежал во время спецоперации по выявлению коррупционеров на таможне.

А адвокат Альперина Андрей Федур сообщил, что его клиент не скрывается и впервые слышит, что его разыскивают правоохранители.

Также НАБУ задержало бизнесмена Альперина после того, как он сам пришел в прокуратуру.

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