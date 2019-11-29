Суд арестовал Альперина и назначил залог 70 млн гривен

Высший антикоррупционный суд взял под стражу бизнесмена Вадима Альперина и назначил залог 70 млн гривен.

Такое решение суд принял в пятницу, передают Українськi Новини.



Суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



САП просила арестовать Альперина и назначить 288 млн гривен залога.

Защита Альперина намерена обжаловать решение.





Как сообщали Українськi Новини, сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении бизнесмену Вадиму Альперину.

Ранее, 26 ноября, Президент Владимир Зеленский пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет поймать одного из "крестных отцов" контрабанды в Украине Вадима Альперина. Президент попросил всех подключиться и помочь в поисках Альперина, а также пообещал вознаграждение. По словам Зеленского, Альперин якобы сбежал во время спецоперации по выявлению коррупционеров на таможне.



А адвокат Альперина Андрей Федур сообщил, что его клиент не скрывается и впервые слышит, что его разыскивают правоохранители.

Также НАБУ задержало бизнесмена Альперина после того, как он сам пришел в прокуратуру.