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03 декабря 2019, вторник, 10:29 146
Силовые структуры 2019-12-03T11:15:49+02:00
Українські Новини
Убийство 3-летнего ребенка в Киеве: подозреваемые арендовали комнату в хостеле

Убийство 3-летнего ребенка в Киеве: подозреваемые арендовали комнату в хостеле

обстрел автомобиля, задерждание, Подозреваемые, Убийство ребенка, Вячеслав Соболев
Обстрелянный автомобиль в центре Киева. Фото: kiev.informator.ua
Обстрелянный автомобиль в центре Киева. Фото: kiev.informator.ua

Полиция сообщила 2 задержанным о подозрении в убийстве 3-летнего сына бывшего депутата Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеслава Соболева в центре Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

"Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - сказано в нем.

Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Пресс-служба прокуратуры Киева отмечает, что по версии следствия, подозреваемые, 2 граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления - площадку у ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода.

Указано, что во исполнение указанного плана подозреваемые арендовали комнату в хостеле недалеко от ресторана.

При этом один из подозреваемых должен был совершить прицельный выстрел с балкона комнаты, а другой, находясь у входа в ресторан, наблюдать за окружающей обстановкой.

Около 17:00 1 декабря, когда Соболев вместе с женой и 3-летним сыном сели в автомобиль, исполнитель произвел выстрел, смертельно ранив мальчика.

Совершив преступление, нападавшие скрылись на автомобиле.

На данный момент готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали Українськi Новини, 1 декабря неизвестный стрелял в автомобиль и убил 3-летнего ребенка Соболева на улице Льва Толстого в Киеве.

Внедорожник, в котором расстреляли ребенка, принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма на Донбассе

Тем временем полиция нашла оружие, из которого убили 3-летнего сына Соболева, а также отрабатывает 3 основных версии убийства.

Задержанные по подозрению в убийстве ребенка служили в батальоне "Правого сектора" на Донбассе и один из них был награжден государственными наградами

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