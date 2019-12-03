"Хрещений батько" контрабанди Альперін вийшов із СІЗО під заставу 70 млн грн

Бізнесмен Вадим Альперін, якого раніше Вищий антикорупційний суд взяв під варту і призначив заставу 70 млн гривень, вийшов зі слідчого ізолятора.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Дивлюся, у вас давно свіжих новин про мене не було. Вирішив підкинути. З першим снігом, Київ! Вдихнути на повні груди морозне повітря свободи особливо приємно! Дякую всім, хто чекав", - написав він.

Альперін підозрюється за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 (створення злочинної організації; ухилення від сплати податків; зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

(Новина доповнена подробицями)

При цьому його адвокат Андрій Федур повідомив Українським Новинам, що запоруку вніс не сам Альперін. Інформація про залогодавця не розголошується.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозрі бізнесменові Вадиму Альперіну.

Раніше, 26 листопада, Президент Володимир Зеленський пообіцяв "цінний подарунок" тому, хто допоможе впіймати одного з "хрещених батьків" контрабанди в Україні Вадима Альперіна. Президент попросив усіх долучитися і допомогти в пошуках Альперіна, а також пообіцяв винагороду. За словами Зеленського, Альперін нібито втік під час спецоперації з виявлення корупціонерів на митниці.А адвокат Альперіна Андрій Федур повідомив, що його клієнт не ховається і вперше чує, що його розшукують правоохоронці.

НАБУ затримала бізнесмена Альперіна після того, як він сам прийшов в прокуратуру.