Курс продажи рубля в Киеве повысился

В понедельник, 2 декабря, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 29 ноября, понизился на 2 копейки до 3,43 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также курс продажи рубля к гривне вырос на 3 копейки и составил 3,86 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 2 декабря в обменниках Киева:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,43 3,86 Максимальный 3,70 5,00 Минимальный 2,50 3,68

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с курсом валют на 29 ноября на 2,07 коп. до 24,1206 UAH/USD, курс покупки понизился на 4,88 коп. до 23,8341 UAH/USD.

В то же время обвал курса валют, как и его рост негативно отражается на экономике страны, поскольку весь экспорт и импорт завязан на курсе валют, который за последний год рекордно обвалился и достиг уровня 2016 года.

Кроме того, Национальный банк в период с 25 по 29 ноября увеличил покупку валюты на межбанковском валютном рынке на 53,3% до 184 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей.