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29 ноября 2019, пятница, 07:00 61
Жизнь 2019-11-29T07:00:02+02:00
Українські Новини
Праздничное застолье на Новый год-2020: что приготовить к встрече года Белой Крысы

Праздничное застолье на Новый год-2020: что приготовить к встрече года Белой Крысы

Год крысы, Меню, блюда на Новый год, Новый год-2020
Новый год-2020 Фото: freepik.com
Новый год-2020 Фото: freepik.com

В то время, как астрологи рассказали, кому повезет в следующем году, чтобы наступающий 2020 год был благополучным при подготовке праздничного меню стоит учесть предпочтения "хозяйки" года – Белой Металлической Крысы.

Українські Новини собрали идеи, как накрыть стол, чтобы угодить изысканному вкусу переборчивого зверька и задобрить его.

Так, крыса всеядна и от хищников ее отличает только отсутствие клыков, поэтому на горячее обязательно стоит приготовить мясо. Можно выбрать свинину,  баранину или курицу, но лучше не заморачиваться с отбивными-котлетами, а приготовить мясо целым куском.

В то же время, блюд должно быть много и разнообразных. Однако нельзя ставить на новогодний стол 2020 блюда из говядины. Все дело в том, что знак Быка – дружественный Крысе. Это может оскорбить "хозяйку" года. По этой же причине стоит избегать желейных десертов – для производства желатина используют рога, хрящи и сухожилия крупного скота.

Кроме того, при выборе сыра следует учитывать, что крыса не любит резких запахов, поэтому стоит выбирать сорта сыра с нежным неярко выраженным ароматом.

В то же время, любое из трацидионных праздничных блюд можно украсить изображением мышек, выполненных из продуктов. Таким образом даже традиционные праздничные блюда придутся по душе хозяйке наступающего 2020.

Как пример - трациционное новогоднее блюдо - салат "Оливье".

Фото: povar.ruФото: povar.ru

Традиционный салат "Оливье" на год Крысы нужно украсить по-особому. Например, символично в виде мышки. В оформлении нет ничего сложного, в принципе, данный вариант можно применить и к другим схожим по ингредиентам салатам. На плоское блюдо выложите салат и придайте ему объемную форму, имитируя фигурку маленькой мышки или крысы, если вам так больше захочется. При помощи маслин или ягод сделайте нос и глазки. Из колбасы делаем ушки, ножки, хвостик и усы. Салат "Оливье" на год Крысы готов.

По тому же принципу можно украсить и любые другие новогодние яства.

Фото: christmas_time_2020Фото: christmas_time_2020

Фото: DepositphotosФото: Depositphotos

Фото: DepositphotosФото: Depositphotos

Как сообщали Українські Новини, на Новый год-2020 будет 30-метровая елка

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