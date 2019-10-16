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16 октября 2019, среда, 17:15 14
Общество 2019-10-16T17:21:47+03:00
Українські Новини
Немецкий стиль и Санта-Клаус: как пройдет Новый год-2020 в Киеве

Немецкий стиль и Санта-Клаус: как пройдет Новый год-2020 в Киеве

Новый год-2020. Фото: Folk Ukraine
Новый год-2020. Фото: Folk Ukraine

До нового года осталось чуть больше двух месяцев, а организаторы уже по-полной готовятся к предстоящим праздникам. Организаторы новогоднего праздника в Киеве рассказали "Сегодня", какая будет главная елка и чем будут удивлять киевлян и гостей столицы.

Так, сообщается, что на Софийской площади в этом году будет классическое европейское Рождество в немецком стиле и, возможно, живая новогодняя елка.

"Площадь будет украшена яркой иллюминацией. Будет много красного, зеленого и золотого цветов. На всей территории установим большие яркие арки и арт-объекты, красивую сцену. Мы запланировали очень много сказочных фотозон по мотивам немецких сказок. Могу сказать, что так красиво мы еще не украшали Софийскую площадь на Новый год. Все будет очень красочно и сказочно, надеюсь, новое убранство понравится всем, кто решит встречать Новый год на Софийской площади", – рассказал куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.


"Мы хотим в этом году установить на Софийской площади живую елку, по крайней мере так планируем, но не исключен вариант, что она будет сборной, как в прошлом году. В любом случае сделаем ее очень пышной – такой, как ставят в Германии. Ведь праздник Нового года должен быть настоящим, а он без живой елочки таким не будет. Ее украсим яркими игрушками по мотивам немецких сказок. Мы запланировали много интересного на новогодние праздники. Из Европы, например, к нам должен приехать Санта-Клаус. На Софийской площади будет построен специальный павильон, его посвятим истории этого сказочного персонажа", – заверяет Добруцкий.

Также планируются ежедневные концерты на Контрактовой площади. Они будут проходить в режиме нон-стоп начиная с 19 декабря, после торжественного зажжения главной елки страны. Концерты можно будет посмотреть ежедневно до 22:00, а в выходные дни до 23:00.

Фото: Folk UkraineФото: Folk Ukraine

"В этом году на Подоле праздник будет посвящен гончарной культуре Опошни и Полтавской области. Там можно будет увидеть керамические изделия, детские игрушки: свистки и лошадки. В стилистике Опошни будет украшена елка и многочисленные фотозоны вокруг нее. Кроме прочего, на Контрактовой площади пройдет фестиваль диджеев, построим и запустим красивейший огромный каток. Его площадь составит тысячу метров", – обещает Добруцкий.

Напомним, ранее КГГА одобрила организацию компанией "Глобал-Декор" (Global decor) новогодних и рождественских праздников в Киеве с 14 декабря до 19 января 2020 года. 


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