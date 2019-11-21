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21 ноября 2019, четверг, 18:22 7
Жизнь 2019-11-21T18:28:49+02:00
Українські Новини
Новый год-2020: во сколько обойдутся гирлянды и игрушки на главную елку страны

Новый год-2020: во сколько обойдутся гирлянды и игрушки на главную елку страны

Новый год, Софийская площадь, Главная елка, Новый год-2020
Софийская площадь. Фото: Folk Ukraine
Софийская площадь. Фото: Folk Ukraine

Стоимость игрушек и иллюминации для центральной новогодней елки на Софийской площади в Киеве составит 2,7 млн гривен.

Об этом сообщил основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, передают Українські Новини.

"Цена игрушек и иллюминации - 2,7 млн гривен, это только одна елка, все уже посчитано, и это я точно могу подтвердить", - сказал он.

Елку украсят около 1 тыс. игрушек, и около 20 км гирлянды будет использовано для украшения всей локации на Софийской площади.

Монтаж елки высотой 30 м и весом более 100 тонн начнется 5 декабря и закончится по плану 12 декабря.

"В этом году начало рождественских и новогодних праздников планируется с 14 декабря", - отметил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

Торжественное открытие елки на Софийской площади состоится 19 декабря в 19:00. Также 19 декабря будут открыты все 12 елок в 10 районах столицы.

Темой новогодних и рождественских праздников в этом году будет "Щелкунчик" (Софийская площадь) и Полтавское гончарство – опошнянская керамика (Контрактовая площадь).

На обеих локациях, по сравнению с предыдущим годом, увеличится количество мероприятий и теплых зон, будут размещены информационные стенды на английском и немецком языках.

Как сообщали Українськi Новини, на Софийской площади в этом году будет классическое европейское Рождество в немецком стиле и, возможно, живая новогодняя елка.

Ранее КГГА одобрила организацию компанией "Глобал-Декор" (Global decor) новогодних и рождественских праздников в Киеве с 14 декабря до 19 января 2020 года. 

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