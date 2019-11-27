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27 ноября 2019, среда, 23:48 16
Судебная власть 2019-11-27T23:49:14+02:00
Українські Новини
Всех руководителей правоохранительных органов могут прослушивать, - Труба

Всех руководителей правоохранительных органов могут прослушивать, - Труба

Роман Труба, ГБР, Госбюро расследований, Директор ГБР, Прослушка
Роман Труба. Фото:
Роман Труба. Фото: "Зеркало недели"

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба допускает, что прослушивают руководителей всех правоохранительных органов в то время, как ГБР засекретило дело о прослушке Трубы.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Левый берег", передают Українські Новини.

"Я как руководитель правоохранительного органа и мои работники не защищены. Это - угроза безопасности не только для меня - фамилия здесь не главное. Может руководитель любой правоохранительной структуры быть уверенным сегодня, что у него нет такой прослушки? Нет, не может", - так он прокомментировал то, что в его кабинете были обнаружены провода и микрофоны.

Он также отметил, что прослушка проводилась больше трех месяцев. Труба также сказал, что прослушка была установлена не правоохранительными органами.

Как сообщали Українськi Новини, Труба открестился от "слива" информации по делам ГБР. Также Верховная Рада разрешила Государственному бюро расследований (ГБР) и Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) самостоятельно проводить прослушку. Кроме того, ГБР расследует, причастны ли его сотрудники к прослушке Трубы. Также в ГБР рассказали, что прослушка повредит расследованию дел, а Труба нашел крутую прослушку у себя в кабинете.

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