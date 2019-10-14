ГБР считает тайной досудебного расследования дело о прослушке Трубы

Госбюро расследований отказалось сообщать какую-либо информацию о ходе досудебного расследования дела о прослушке директора ГБР Романа Трубы.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

ГБР отмечает, что преждевременное раскрытие данных досудебного расследования может повлиять на объективность дела, а также нанести вред интересам потерпевших и других участников дела.

Разглашение данных досудебного расследования, по мнению ГБР, может помешать установлению и розыску подозреваемых в совершении преступления, а также может позволить им уничтожить следы преступления и доказательства их вины.

Как сообщали Українськi Новини, Роман Труба заявил, что в его кабинете обнаружили аппаратуру для прослушивания, профессионально вмонтированную в вентиляционную систему.

После чего ГБР решило, что расследовать уголовное производство по факту прослушки директора ГБР Романа Трубы будет само. Тогда центральный аппарат ГБР открыл уголовное дело по факту возможной причастности своих сотрудников к прослушке.