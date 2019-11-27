Всіх керівників правоохоронних органів можуть прослуховувати, - Труба

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба допускає, що прослуховують керівників усіх правоохоронних органів у той час, як ДБР засекретило справу про прослуховування Труби

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.

"Я як керівник правоохоронного органу і мої працівники не захищені. Це - загроза безпеки не тільки для мене - прізвище тут не головне. Чи може керівник будь-якої правоохоронної структури бути впевненим сьогодні, що у нього немає такої прослуховування? Ні, не може", - так він прокоментував те, що в його кабінеті були виявлені дроти і мікрофони.

Він також зазначив, що прослуховування проводилося понад три місяці. Труба також сказав, що прослуховування було встановлене не правоохоронними органами.

Як повідомляли Українські Новини, Труба відхрестився від "зливу" інформації по справах ДБР. Також Верховна Рада дозволила Державному бюро розслідувань (ДБР) і Національному антикорупційному бюро (НАБУ) самостійно проводити прослуховування. Крім того, ДБР розслідує, чи причетні його співробітники до прослуховування Труби. Також у ДБР розповіли, що прослуховування зашкодить розслідуванню справ, а Труба знайшов круту прослуховуванне у себе в кабінеті.