підписатися на розсилку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
27 листопада 2019, середа, 23:48 8
Судова влада 2019-11-27T23:54:35+02:00
Українські Новини
Всіх керівників правоохоронних органів можуть прослуховувати, - Труба

Всіх керівників правоохоронних органів можуть прослуховувати, - Труба

Роман Труба, директор ДБР, Держбюро розслідувань, ДБР, Прослуховування
Роман Труба. Фото:
Роман Труба. Фото: "Дзеркало тижня"

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба допускає, що прослуховують керівників усіх правоохоронних органів у той час, як ДБР засекретило справу про прослуховування Труби.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.

"Я як керівник правоохоронного органу і мої працівники не захищені. Це - загроза безпеки не тільки для мене - прізвище тут не головне. Чи може керівник будь-якої правоохоронної структури бути впевненим сьогодні, що у нього немає такої прослуховування? Ні, не може", - так він прокоментував те, що в його кабінеті були виявлені дроти і мікрофони.

Він також зазначив, що прослуховування проводилося понад три місяці. Труба також сказав, що прослуховування було встановлене не правоохоронними органами.

Як повідомляли Українські Новини, Труба відхрестився від "зливу" інформації по справах ДБР. Також Верховна Рада дозволила Державному бюро розслідувань (ДБР) і Національному антикорупційному бюро (НАБУ) самостійно проводити прослуховування. Крім того, ДБР розслідує, чи причетні його співробітники до прослуховування Труби. Також у ДБР розповіли, що прослуховування зашкодить розслідуванню справ, а Труба знайшов круту прослуховуванне у себе в кабінеті.

Більше новин про: Роман Труба директор ДБР Держбюро розслідувань ДБР Прослуховування

Архів
Новини
Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення набув чинності 00:01
Всіх керівників правоохоронних органів можуть прослуховувати, - Труба 23:48
Суддя виніс неправосудне рішення у Запоріжжі: тепер він сам потрапить під суд 23:38
Суд призначив Садовому 1,5 млн гривень застави 22:29
Український військовий отримав бойову травму на Донбасі 22:14
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Міжнародні кредитори можуть судитись з Україною в міжнародному арбітражі через справу НАБУ проти Бахматюка 11:15
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада 08:06
Представник Мінінфраструктури Сафаров закликав українські ІТ-компанії взяти участь у розробці систем превентивної безпеки на дорогах 14:08 Прес-реліз
Тиск держави та НАБУ на Бахматюка призведе до найгіршого сценарію, – Concord Capital 15:29
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Претензії, на яких будується позов ФДМ щодо реприватизації "Укртелекому", юридично сумнівні, – юрист 15:33
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада 08:06
НАБУ затримало Альперіна 19:42 Доповнено
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський обіцяє цінний подарунок тому, хто допоможе знайти контрабандиста Альперіна, який втік від НАБУ 19:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok